Menedżer Cejrowskiego: Nie odwołano żadnego występu

Aleksandra Łojek, Polka mieszkająca od 10 lat w Irlandii Północnej, twierdzi, że za jej sprawą doszło do odwołania jednego z występów Wojciecha Cejrowskiego w Belfaście. Tym informacjom zaprzecza jednak Halina Romaniszyn – menedżer słynnego podróżnika.

– Nic nie odwoływałam, nic nie wiem o żadnym odwołaniu – przekonuje.

Menedżer Cejrowskiego dodaje, że w teatrze, w którym ma się odbyć występ, nikt nawet nie mógł podjąć decyzji o odwołaniu spotkania, gdyż menedżer rzecznej placówki jest na urlopie do 13 sierpnia.

– Ta pani zatem po prostu sobie pisze, ale ja nie mam żadnego potwierdzenia w tej sprawie, bo... to ja sama musiałabym odwołać – mówi w rozmowie z DoRzeczy.pl Halina Romaniszyn, dodając, że Cejrowski daje 50-60 występów rocznie i nigdy się jeszcze nie zdarzyło, aby jakiś został odwołany.

Menedżer Cejrowskiego przekonuje, że Aleksandra Łojek musi być uprzedzona do słynnego podróżnika. – Ta pani sieje ferment. Ma się za wielką aktywistkę i nie lubi pana Cejrowskiego. On ma swoich zarówno zwolenników jak i wrogów. Wiadomo, że są osoby, które go nie lubią. Bilety się jednak dalej sprzedają. Ta pani ma jakąś osobistą krucjatę. Nie mam zamiaru nawet tego komentować. Mogę jedynie powiedzieć, że nic nie wiem o żadnym odwołaniu, a jestem jego menedżerem – podkreśla w rozmowie z DoRzeczy.pl.

Czytaj także:

Odwołano występ Cejrowskiego w Irlandii Północnej. Współpracowniczka podróżnika dementuje