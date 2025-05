Debata w TV Republika bez Maciaka. "Nie ma miejsca dla fana ludobójcy"

Po godz. 20 rozpoczęła się debata kandydatów na prezydenta, organizowana przez stacje prawicowe: Telewizję Republika, Telewizję wPolsce24 oraz Telewizję Trwam. Debata odbywa się w nowej formule: pytania zadają nie prowadzący, ale eksperci. To prezes InPost Rafał Brzoska, konstytucjonalista prof. Ryszard Piotrowski, a także prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski. Podczas debaty pojawiły się także pytania od widzów. W dyskusji nie biorą udziału Rafał Trzaskowski, Magdalena Biejat i Maciej Maciak.

Ten ostatni jako jedyny nie dostał zaproszenia. Podczas odpowiedzi na jedno z pytań, na nieobecność Maciaka uwagę zwrócił Grzegorz Braun. Europoseł skrytykował to, że kandydat nie otrzymał zaproszenia.

– Do Telewizji Republika, Domu Wolnego Słowa, zaprosiliśmy rzeczywiście prawie wszystkich kandydatów. Nie jesteśmy stacją publiczną, choć często pełnimy funkcję stacji publicznej. Jesteśmy stacją prywatną i to od nas zależy decyzja, kogo zapraszamy. Nie zaprosiliśmy tylko jednej osoby, ponieważ Dom Wolnego Słowa nigdy nie będzie miejscem dla fana ludobójcy i jeszcze człowieka, który wobec nas kierował groźby. Więc faktycznie ta osoba zaproszenia nie dostała – wyjaśniał prowadząca Katarzyna Gójska.

Okazuje się, że Maciej Maciak stawił się przed siedzibą Telewizji Republika, ale nie został wpuszczony do środka.

Maciak podziwia Putina

Podczas debaty "Super Expressu" Marek Jakubiak, podczas starcia z Maciejem Maciakiem zapytał go wprost, czy podziwia prezydenta Rosji Władimira Putina. – Tak, tak. Każdy z nas tutaj w Polsce nie dałby rady wytrzymać takiej presji. To świadczy o tym, że jest bardzo dobrym politykiem – oświadczył.

Wtedy Stanowski krzyknął "brawo Putin!" i zaczął klaskać.

Na te słowa zareagował Trzaskowski. – To, co przed chwilą słyszeliśmy, to jest coś nieprawdopodobnego. To znaczy, w momencie, kiedy Putin morduje ludzi, morduje dzieci, pozwala na gwałty w Ukrainie, w tej chwili klaskać Putinowi, to ja naprawdę czegoś takiego nie widziałem, jak żyję. I myślę, że przynajmniej w tej jednej sprawie wszyscy, jak tutaj stoimy, się zgadzamy – stwierdził.

