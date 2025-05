Zamieszanie podczas debaty. "Nie mamy zegara"

W piątek 9 maja o godz. 20:00 rozpoczęła się debata, organizowana przez konserwatywne stacje: TV Republika, TV wPolsce24 oraz TV Trwam. Bierze w niej udział 10 kandydatów na prezydenta. W studiu Republiki nie pojawili się Rafał Trzaskowski oraz Magdalena Biejat. Zaproszenia nie otrzymał Maciej Maciak.

Debata ma wyjątkowy przebieg. W pierwszej rundzie pytania zadają bowiem nie dziennikarze, a eksperci: prezes InPostu Rafał Brzoska, konstytucjonalista prof. Ryszard Piotrowski oraz prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski.

Brzoska zapytał kandydatów na prezydenta o deregulację oraz obniżenie wieku emerytalnego i ewentualny pomysł na zachętę do tego, by pracować dłużej. Szef InPostu pytał również, co uczestnicy debaty sądzą o zasadzie "1 za 2", która zakłada, że przy wprowadzaniu nowej regulacji, trzeba będzie zlikwidować dwie inne.

Kolejne pytanie zadał prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski. Dotyczyło ono pomysłu na poprawę systemu ochrony zdrowia oraz zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków.

Debata TV Republika. Poruszenie w studiu

Gdy Sławomir Mentzen kończył odpowiadać na pytanie, wskazał, że nie widzi zegara, co sprawia, że nie wie, kiedy kończy mu się czas. – Nie mamy zegara. Nasi kontrkandydaci mają zegar za kamerą – stwierdził kandydat Konfederacji. Uwagę na ten problem zwrócił również Karol Nawrocki.

Prowadzący zadeklarowali, że każdy z kandydatów "za chwilę" będzie widział zegar odliczający czas na odpowiedź.

– Nie podchodzimy do tego z aptekarską precyzją. Za chwilę będzie miał pan uruchomiony zegar. Za pół minuty, na prośbę pana Sławomira Mentzena, zostanie włączony zegar – poinformowała Katarzyna Gójska, dziennikarka TV Republika.

– O to prosi również pan Karol Nawrocki. Też nie widzi tutaj zegara – dodał Michał Adamczyk z telewizji wPolsce24.

