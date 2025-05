Zandberg podziękował widzom Telewizji Republika. "Udało się nam"

Po godz. 20 rozpoczęła się debata kandydatów na prezydenta, organizowana przez stacje prawicowe: Telewizję Republika, Telewizję wPolsce24 oraz Telewizję Trwam. Debata odbywa się w nowej formule: pytania zadają nie prowadzący, ale eksperci. To prezes InPost Rafał Brzoska, konstytucjonalista prof. Ryszard Piotrowski, a także prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski. Podczas debaty pojawiły się także pytania od widzów. W dyskusji nie biorą udziału Rafał Trzaskowski, Magdalena Biejat i Maciej Maciak.

Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, zadał kandydatom na prezydenta pytanie o ochronę zdrowia: – Jakie inicjatywy podejmiecie Państwo sprawując urząd prezydenta RP, które przyłożą się do poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego Polek i Polaków? Pacjentów, lekarzy i całego systemu?

Kandydat partii Razem rozpoczął swoją odpowiedź od podziękowań. –Chcę podziękować widzom Republiki, bo kiedy widzieliśmy się ostatnio, prosiłem Państwa o to, żeby dołączyli Państwo do apelu do prezydenta Dudy o zablokowanie szkodliwej ustawy Tuska, która niszczyła finanse ochrony zdrowia. Udało nam się wspólnie przekonać prezydenta Dudę – powiedział Adrian Zandberg. Chodzi o zawetowanie ustawy obniżającej składkę zdrowotną dla przedsiębiorców.

Jakie miały być zmiany w składce zdrowotnej?

Zawetowana przez głowę państwa ustawa miała wprowadzić dwuelementową podstawę wymiaru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców — część ryczałtowa, a od nadwyżki dochodów miałaby być procentowa.

Według tego aktu normatywnego część pierwsza, zryczałtowana, ma wynosić 9 proc. od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Z kolei druga część będzie obliczana od nadwyżki dochodów powyżej 1,5-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia u przedsiębiorców rozliczających się skalą podatkową lub podatkiem liniowym (stawka 4,9 proc.).

Przepisy miały wejść w życie na początku 2026 r. Projekt został przyjęty najpierw przez Sejm, a potem przez Senat. W obu przypadkach nowym rozwiązaniom sprzeciwili się politycy Lewicy oraz PiS.

