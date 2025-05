Stanowski uderza w rząd. "Owsiak i Brzoska zastępują państwo"

Po godz. 20 rozpoczęła się debata kandydatów na prezydenta, organizowana przez stacje prawicowe: Telewizję Republika, Telewizję wPolsce24 oraz Telewizję Trwam. Debata odbywa się w nowej formule: pytania zadają nie prowadzący, ale eksperci. To prezes InPost Rafał Brzoska, konstytucjonalista prof. Ryszard Piotrowski, a także prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski. Podczas debaty pojawią się także pytania od widzów. W dyskusji nie biorą udziału Rafał Trzaskowski, Magdalena Biejat i Maciej Maciak.

Pierwsze pytanie zadał Brzoska, który pracuje w powołanym przez premiera ds. deregulacji. Szef InPostu zapytał kandydatów, co sądzą o zasadzie "1 za 2", która zakłada, że przy wprowadzaniu nowej regulacji, trzeba będzie zlikwidować dwie inne. Przedsiębiorca zapytał też o podwyżkę wieku emerytalnego i o to, czy dany kandydat będzie popierał rozwiązania zachęcające do dłuższej pracy osoby osiągające ten wiek.

Stanowski: Outsourcing państwa

Szef Kanału Zero Krzysztof Stanowski rozpoczął od ogólnej refleksji. – Bardzo mi miło, że zobaczyłem pana Brzoskę w nowej roli. Kiedy on zastępuje dziennikarzy, to tak bardzo mi nie przeszkadza, jak zastępuje całe państwo. A ostatnio mieliśmy z tym do czynienia. Mam wrażenie, że państwo stosuje outsourcing. Bo gdy trzeba deregulować, to jest pan Brzoska, a gdy trzeba się zająć pomocą powodzianom, to jest potrzebny pan Jerzy Owsiak. Jest to dla mnie zdumiewające. Jestem ciekawy, gdzie nas to zaprowadzi – wskazał.

– Jeśli chodzi o zasadę "1 za 2", bardziej prawdopodobna jest zasada "2 + 1". Dwa nowe przepisy za jeden wycofany. Jeśli chodzi o wiek emerytalny, to samorządy pracują na tym, żeby prezydenci miast mogli przechodzić na emeryturę w 50. roku życia – odpowiedział Stanowski.

Bortniczuk: Po PO zastaliśmy państwo w stanie absolutnego rozkładu