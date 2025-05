Maciak kontra Stanowski. "Nie sugerowałbym wysyłać dzieci do Putina"

12 maja w studiu TVP zorganizowano ostatnią przed pierwszą turą wyborów prezydenckich debatę kandydatów. Obok dziennikarki TVP Doroty Wysockiej-Schnepf, wśród współprowadzących znaleźli się Radomir Wit ze stacji TVN oraz Piotr Witwicki z Polsatu. Do debaty stanęli wszyscy zarejestrowani w PKW kandydaci, w sumie 13 osób. Są to: Artur Bartoszewicz, Magdalena Biejat, Grzegorz Braun, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Maciej Maciak, Sławomir Mentzen, Karol Nawrocki, Joanna Senyszyn, Krzysztof Stanowski, Rafał Trzaskowski, Marek Woch i Adrian Zandberg.

Podczas segmentu pytań wzajemnych, Maciej Maciej skierował pytanie do Krzysztofa Stanowskiego. Szef Kanału Zero przyszedł na debatę w koszulce z wizerunkiem chorego chłopca i zachęcał na wpłacanie pieniędzy na leczenie małego Ignasia.

Stanowski: Putin nie ratuje dzieci

– Do pana Stanowskiego, tylko niech pan odpowie, a nie ściemnia. Taki dowód na człowieczeństwo. Amerykanie latają do Rosji w trudnych sytuacjach zdrowotnych, tam 1/10 ceny. Czy przypadek, tego dziecka, które pan dziś zapromował, czy gdyby Władimir Putin zgodziłby się wyleczyć za darmo, czy pan rozpromuje? – zapytał Maciak, kandydat, który nie kryje swojej sympatii do prezydenta Rosji.

– Ja wiem, że w pana głowie, Władimir Putin jest człowiekiem, który leczy chore dzieci, prowadzi różnego rodzaju terapie i działalność charytatywną. W pana głowie tak jest, zdążyłem się zorientować w czasie poprzednich debat, pana wywiadów. Wiem, że tam w Moskwie mieszka wspaniały człowiek którego powinniśmy podziwiać. Ja mam trochę inne wyobrażenie i trochę inaczej widzę działalność Putina wobec dzieci. Raczej nie sugerowałbym nikomu wysyłać dzieci do Władimira Putina i raczej bym czuł się bezpieczniej, gdyby moje dziecko leciało do Stanów Zjednoczonych się leczyć. Przypominam, siepomaga.pl, ratujmy Ignasia – odpowiedział Stanowski.

