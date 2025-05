"Niecodzienna sytuacja". Prusinowski: Byłem absolutnie zaskoczony

Jacek Prusinowski będzie prowadził debatę Karola Nawrockiego z Rafałem Trzaskowskim, która w piątek odbędzie się w siedzibie TVP. Już wcześniej był on współprowadzącym debatę organizowaną przez "SE" przed pierwszą turą wyborów.

Formuła piątkowej debaty ma polegać wyłącznie na zadawaniu pytań sobie wzajemnie przez kandydatów. Debata będzie transmitowana m.in. przez stacje TVP1, TVP Info, Polsat News, TVN24 oraz Polsat News Polityka. Sztab Karola Nawrockiego chciał, aby debatę współorganizowały też TV Republika, wPolsce24 oraz Telewizja Trwam, ale na to nie zgodziła się konkurencja.

"Jest mi bardzo miło"

Prusinowski przyznaje, że do końca nie wie, jak zapadła decyzja o tym, że to on ma moderować spotkanie kandydatów. – Dokładnie nie wiem, bo nie było mnie przy negocjacyjnym stole sztabów i telewizji, przy którym zapadały decyzje. W pewnym momencie jeden z uczestników, przedstawiciel jednej ze stacji zadzwonił do mnie i zapytał, czy ewentualnie jestem zainteresowany taką rolą, bo w trakcie rozmów padło moje nazwisko. Żeby móc pójść dalej w omawianiu planu debaty potrzebowali wiedzieć, czy jestem chętny, jaka jest moja decyzja. Potwierdziłem zainteresowanie i po kilkudziesięciu minutach otrzymałem informację, że wszystkie strony rozmów zgadzają się na moją obecność – powiedział portalowi Wirtualne Media.

– Absolutnie nie spodziewałem się tego. Z mojej perspektywy to wszystko działo się szybko i nieoczekiwanie. Jednocześnie było i jest mi bardzo miło. W sytuacji, gdy trudno wypracować jakieś porozumienie, pojawia się moje nazwisko jako tego, co do którego wszystkie strony politycznego sporu zgadzają się i uznają za dziennikarza uczciwego, rzetelnego. Trudno chyba o większy komplement. Zdaje sobie sprawę z mojej ograniczonej roli podczas debaty, nie będę tam głównym bohaterem. Niemniej jestem dumny, że będę mógł pełnić taką rolę. To na pewno dla mnie najważniejsze wyzwanie zawodowe pod względem zainteresowania widzów, ekspozycji. Taka okazja zdarza się w tym zawodzie albo raz, albo raz na kilka lat. Niecodzienna sytuacja. To będzie dla mnie zaszczyt i przyjemność – przyznaje dziennikarz.

Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się 1 czerwca.

