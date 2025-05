Druga tura wyborów? Test pokazuje, kto naprawdę reprezentuje Twoje poglądy

Użytkownicy mogą sprawdzić, który z dwóch kandydatów jest im faktycznie bliższy – nie według medialnego przekazu, lecz na podstawie konkretnych poglądów i odpowiedzi w pięciu kluczowych obszarach tematycznych.

– Ten test nie wskazuje zwycięzcy. On pomaga zrozumieć, który z kandydatów myśli podobnie do nas w konkretnych sprawach. A to bywa zaskakujące, zwłaszcza gdy emocje przesłaniają treść – mówi Baruch Jaakov Janowicz, członek zarządu i szef strategii marketingowej myPolitics.

Quiz został skonstruowany wokół pięciu sektorów: gospodarki, polityki społecznej, bezpieczeństwa i państwa, wartości oraz edukacji i cyfryzacji. Każda odpowiedź użytkownika analizowana jest przez algorytm, który następnie wskazuje nie tylko ogólne dopasowanie, ale też szczegółowy wynik w każdym z obszarów.

– To nie jest gra w skojarzenia. Pokazujemy różnice programowe, ale i miejsca zbieżne. Zaskakująco często wychodzi, że użytkownik deklaruje poparcie dla jednego kandydata, a programowo znacznie bliżej mu do drugiego – zauważa Adrian Orłów, prezes i założyciel myPolitics.

Twórcy podkreślają, że ich celem nie jest podpowiadanie „właściwego” wyboru, ale ułatwianie podjęcia go na podstawie przekonań – nie nastrojów.

– Naszym zadaniem jako zespołu technologicznego było stworzenie narzędzia, które daje czytelny wynik, ale nie upraszcza rzeczywistości. Algorytm nie ocenia – tylko pokazuje dane, na których użytkownik może oprzeć własną decyzję – mówi Oskar Barcz, tech lead i członek zarządu myPolitics.

Quiz dostępny jest publicznie i za darmo na stronie myPolitics.pl. Wypełnienie go zajmuje kilka minut – a wynik może pomóc dokonać świadomego wyboru.