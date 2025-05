Tak PiS chce uderzyć w Trzaskowskiego? "Prowokacja na drugą turę"

Dziennik twierdzi, że dotarł do kulis "prowokacji planowanej w drugiej turze przeciwko kandydatowi strony demokratycznej".

W tle ma być słynna już koperta, którą Trzaskowski wręczył Nawrockiemu podczas debaty w TVP 12 maja. W środku była kartka z numerem konta DPS (Dom Pomocy Społecznej), w którym przebywa Jerzy Ż., mężczyzna, od którego Nawrocki uzyskał mieszkanie.

Wraca sprawa koperty Trzaskowskiego. Sztab Nawrockiego szuka narkotyków?

"Wyborcza" dotarła do informacji, że kartka miała zostać zbadana na obecność śladów niedozwolonych substancji. "Szukają prywatnego laboratorium lub biegłego, który zrobi badania i wyda opinię w sprawie listu na obecność śladowych ilości narkotyków. To chyba prowokacja na drugą turę" – takiego SMS-a "GW" otrzymała w trakcie ciszy wyborczej od znanego eksperta kryminalistyki.

"Z kilku źródeł mamy potwierdzenie, że opisane poniżej zdarzenia miały miejsce. Nie wiemy, czy sztab Karola Nawrockiego brał udział w tej prowokacji. Ale jeśli do badań został przekazany oryginał kartki, mającej być przedmiotem ataku, to musiał on pochodzić albo od kandydata, albo z jego bezpośredniego otoczenia" – czytamy w artykule.

Gazeta zaznacza, że część rozmów ze swoimi informatorami nagrywała i że są oni gotowi potwierdzić swoje słowa przed sądem.

Nowacka: Obrzydliwe insynuacje. Bielan: Niczego nie zlecałem

Minister edukacji narodowej, członek sztabu Rafała Trzaskowskiego, Barbara Nowacka pytana o te doniesienia w środę w RMF FM stwierdziła, że jest "głęboko zniesmaczona tego typu polityką".

– Widzimy obrzydliwe insynuacje; nie mają lepszego pomysłu. To jest tak, jakby zacząć łapać posłów PiS i kazać im dmuchać w alkomat. Myślę, że byłoby skuteczniej – dodała szefowa MEN.

– Niczego nie zlecałem, nie miałem w rękach tej koperty. Sztab się tym nie zajmował – tak do ustaleń "GW" odniósł się na antenie Radia Zet Adam Bielan, członek sztabu Karola Nawrockiego. Polityk PiS zadeklarował również gotowość Nawrockiego do poddania się badaniom toksykologicznym.

Czytaj też:

Ciężkie oskarżenia pod adresem Nawrockiego. "Takie sugestie padają"