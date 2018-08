"Ludzie to niewiarygodni kretyni. Można im wcisnąć każde g**no". Saramonowicz tłumaczy, dlaczego ludzie wierzą PiS

Scenarzysta, który już nie pierwszy raz wciela się w rolę komentatora politycznego, przytacza historię o tym, jak pół miliona Polaków ściągnęło na swoje smartfony aplikację "wiatrak", która imituje dźwięk wiatraka. "I wielu z naszych rodaków - co widać w głosach oburzenia - się teraz wścieka, że te wiatraki w ich telefonach nie chłodzą" – pisze i dodaje: "Dlaczego nie wściekają się wszyscy? Bo reszta nadal myśli, że ta aplikacja chłodzi".

Na tym właśnie przykładzie Andrzej Saramonowicz oparł swoją "analizę politologiczną". "I to jest cała prawda o sukcesie PiS-u. Ludzie to niewiarygodni kretyni. Można im wcisnąć każde g**no, tylko należy głośno drzeć mordę, że to się robi dla ich dobra" – przekonuje.

"W Polsce PiS drze mordę najgłośniej z wszystkich" – kończy swój wpis scenarzysta.