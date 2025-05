"Do Rzeczy" nr 22: Piotr Gontarczyk piętnuje skandal. Nagroda za antypolonizm Barbara Engelking szefem Rady Muzeum Auschwitz-Birkenau

– Z Barbarą Engelking na czele swej rady Muzeum Auschwitz stanie się ważnym punktem antypolskiego frontu

– stwierdza Rafał A. Ziemkiewicz w artykule “Kto tu wpuścił Engelking?”.

Na łamach „Do Rzeczy” również:



– Cały obóz liberalny po pierwszej turze wyborów prezydenckich wręcz staje na głowie, aby skłócić prawicę. Bo jej trwały podział to gwarancja tego, że „wszystko będzie tak, jak było”. To dla Platformy kwestia życia lub śmierci – zauważa Piotr Semka w tekście “Tusk słabnie – prawica stoi przed wielkim testem”.





– Oprócz więzów krwi łączą nas też wspólne posiłki. W prawdziwej rodzinie głęboka miłość oraz szacunek do starszych i do tradycji są rzeczą naturalną – przypomina film „Babcie” – pisze Piotr Gociek w artykule “Legenda o włoskiej kuchni”.



– Polska prawica przez lata bezrefleksyjnie wzywała Niemcy do wyższych nakładów na obronność. I w końcu stanie się to, czego tak domagano się nad Wisłą. Po raz pierwszy od 1945 r. nasi sąsiedzi szykują się do remilitaryzacji kraju. Czy Polska faktycznie powinna się z tego cieszyć? – rozważa Jan Fiedorczuk w tekście “Remilitaryzacja Niemiec”.



– Mało który z historyków próbował przedstawić pierwszego króla Polski jako zwykłego polityka swojej epoki – brutalnego, bezwzględnego władcę średniowiecza. A trzeba to czym prędzej zrobić. Bolesław Chrobry czeka bowiem w kolejce do wzięcia w kleszcze przez neomarksistowskich pseudohistoryków, którzy zapewne w ciągu kilku najbliższych lat postarają się zohydzić go w naszej świadomości, aby pozbawić nas postaci będącej symbolem suwerenności Polski – zauważa Jacek Komuda w artykule “Polska od Budziszyna do Kijowa”.



– W sklepach wolnocłowych i w zwykłym Rossmannie nosy i oczy atakują setki butelek. Jak się w tym połapać, gdy po kilku pryśnięciach na dłoń wszystko się miesza i nie potrafimy odróżnić zapachu egzotycznego od cytrynowego, a wanilia pachnie tak samo jak konwalia? – pisze Joanna Bojańczyk w tekście “Dlaczego tak drogo?”.





W najnowszym numerze również Zuzanna Dąbrowska-Pieczyńska o matkach, które robią biznes na swoich dzieciach.

Nowy numer „Do Rzeczy” w sprzedaży od 26 maja 2025 r.

