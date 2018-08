Twierdził, że jest niewinny, sąd zdecydował inaczej. Dyrektor szkoły we Włoszczowie skazany za molestowanie

"Żadnego molestowania nie było" – mówił "Do Rzeczy" dwa lata temu Wiesław P., były już dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 we Włoszczowie. Dzisiaj Sąd Rejonowy we Włoszczowie, po ponownym rozpatrzeniu sprawy, skazał mężczyznę na 11 miesięcy więzienia w zawieszeniu na dwa lata.