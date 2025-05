Ostatnie dni na zmianę miejsca głosowania. Sprawdź najważniejsze terminy przed drugą turą

Tylko do czwartku, 29 maja, można zmienić miejsce głosowania lub wziąć zaświadczenie, które pozwala oddać głos w dowolnym lokalu wyborczym w II turze wyborów prezydenckich. Jeszcze mniej czasu mają osoby, które chcą się dopisać do listy wyborców u konsula.

– Druga tura wyborów prezydenckich już w najbliższą niedzielę, więc to ostatnie dni na zmianę miejsca głosowania. Nadal można też pobrać zaświadczenie, które umożliwia głosowanie w dowolnym miejscu. Warto pamiętać o tych możliwościach, żeby bez problemu oddać głos, niezależnie od swoich planów na 1 czerwca. W aplikacji mObywatel można też sprawdzić swoje miejsce głosowania i rozwiać wszelkie wątpliwości – powiedział wicepremier i minister cyfryzacji, Krzysztof Gawkowski.

Zmiana miejsca głosowania obejmuje I i II turę wyborów

Do czwartku, 29 maja, można zmienić miejsce głosowania w drugiej turze wyborów prezydenckich. To termin ważny dla wszystkich, którzy chcą oddać głos w innym miejscu niż podczas pierwszej tury wyborów.

Osoby, które zmieniły miejsce głosowania przed 18 maja zagłosują w tym samym obwodzie także w drugiej turze. Dzieje się tak dlatego, że zmiana adresu zawsze obejmuje całe wybory, w tym przypadku dwie tury. Jeśli wyborca chce zagłosować w innym miejscu, powinien złożyć nowy wniosek o jednorazową zmianę miejsca głosowania.

Taka zmiana wymaga podania miejsca swojego tymczasowego pobytu w dniu wyborów. Umożliwia to dopisanie osoby do spisu wyborców zgodnie z zadeklarowanym we wniosku adresem. Wniosek można złożyć przez Internet za pomocą e-usługi na stronie Zmień jednorazowo miejsce głosowania (portal gov.pl).

Zaświadczenie o prawie do głosowania. To ostatni moment

Osoby, które nie są pewne swoich planów na 1 czerwca, mogą pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania i oddać głos w dowolnym lokalu wyborczym.

Jeśli zgłosiły taką chęć przed pierwszą turą wyborów, otrzymały dwa zaświadczenia: na pierwsze i powtórne głosowanie w wyborach prezydenta RP. Jeśli wyborca chce wziąć zaświadczenie tylko na II turę wyborów, powinien zgłosić się do dowolnego urzędu gminy najpóźniej 29 maja. Taki dokument należy bezpiecznie przechowywać. Jego utrata uniemożliwi oddanie głosu, a uzyskanie drugiego egzemplarza nie jest możliwe.

Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie Uzyskaj zaświadczenie i głosuj tam, gdzie będziesz w dniu wyborów (gov.pl).

Głosowanie za granicą i spis u konsula

W drugiej turze wyborów można także zagłosować za granicą, niezależnie od tego, gdzie głosowało się w pierwszej turze. W takim wypadku trzeba wybrać najbardziej dogodny zagraniczny obwód głosowania i złożyć wniosek. Zgłoszenie o ujęcie w spisie wyborców trafia do właściwego terytorialnie konsula.

Wniosek można złożyć do 27 maja na kilka sposobów, w tym przez Internet. Formalności najlepiej przeprowadzić korzystając ze wskazówek na stronie wybory na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2025.

Co ważne, osoby, które ujęto w zagranicznym spisie wyborców przed I turą wyborów prezydenckich, są w nim uwzględnione również w II turze. Nie muszą ponownie zgłaszać chęci głosowania w tym samym obwodzie za granicą, chyba że 1 czerwca będą w innym miejscu. W takim przypadku niezbędny jest nowy wniosek uwzględniający inne miejsce głosowania.

Więcej informacji o głosowaniu za granicą w drugiej turze wyborów znajduje się na stronie gov.pl w zakładce wybory prezydenta RP 2025 za granicą – ponowne głosowanie (druga tura głosowania).

mObywatel zawsze pod ręką

Aplikacja mObywatel to źródło praktycznych informacji przed wyborami. Wystarczy skorzystać z usługi wybory, żeby sprawdzić adres siedziby obwodowej komisji wyborczej, swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców lub dodać datę wyborów do kalendarza w telefonie. Z usługi można też łatwo przejść do wniosku o zmianę miejsca głosowania na stronie gov.pl.

W dniu wyborów użytkownik mObywatela może także wylegitymować się dostępnym w aplikacji mDowodem w lokalach wyborczych na terenie Polski. Skanowanie kodu QR z wydruku to rozwiązanie przygotowane specjalnie na wybory, które pozwala szybko i bezpiecznie potwierdzić swoją tożsamość cyfrowym dokumentem w aplikacji mObywatel.

Czytaj też:

Rewolucja w emeryturach. Aplikacja mObywatel z nową funkcją