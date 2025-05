Co czwarty Polak zmienił zdanie. Ciekawy sondaż

W najnowszego badania przeprowadzonego dla Onetu przez UCE Research wynika, że 24 proc. Polaków zmieniło zdanie co do kandydata, na którego ostatecznie oddali głos w I turze wyborów prezydenckich 18 maja. Co wpłynęło na wyborców?

Największy wpływ miały programy wyborcze kandydatów, które wskazało 46,9 proc. respondentów. Drugim istotnym czynnikiem była udana kampania wyborcza, która zdecydowała o zmianie zdania u 31,3 proc. badanych. Kolejny powód to debaty kandydatów – 20,8 proc. uczestników sondażu wskazało, że kandydat, na którego ostatecznie zagłosowali, wypadł w nich dobrze. 13,3 proc. respondentów przyznało, że ich pierwotnie wybrany kandydat wypadł słabo podczas debat, co wpłynęło na zmianę ich decyzji.

Inne czynniki to m.in. ujawnione afery dotyczące kandydatów, które wskazało 17,1 proc. badanych. Poparcie udzielone przez autorytety czy influencerów miało znaczenie dla 10,4 proc. respondentów, a sugestie znajomych, rodziny czy Kościoła dla 6,6 proc. ankietowanych.

Badanie UCE Research dla portalu Onetu zostało przeprowadzone w dniach 19-20 maja 2025 r. metodą CAWI na próbie 1011 dorosłych Polaków w wieku 18-80 lat.

Sondaż dla TVN: Trzaskowski minimalnie wygrywa z Nawrockim

Według sondażu przeprowadzonego przez firmę Opinia24 dla "Faktów" TVN i TVN24, w drugiej turze wyborów prezydenckich kandydat KO Rafał Trzaskowski może liczyć na 47 proc. głosów. To wzrost o 2 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem tej samej pracowni, którego wyniki opublikowano w ubiegły czwartek.

Kandydat popierany przez PiS Karol Nawrocki ma w najnowszym sondażu 46 proc. poparcia (spadek o 1 pkt proc.).

Opcję "nie wiem/trudno powiedzieć/jeszcze nie zdecydowałem(am)" wybrało 5 proc. pytanych, natomiast 2 proc. odmówiło odpowiedzi na pytanie, na kogo zagłosuje w drugiej turze wyborów prezydenckich.

Czytaj też:

"Drżący głos kobiety". Dziwne słowa TuskaCzytaj też:

Hołownia nie rezygnuje z marzeń? "Może spróbuje za 5 lat"