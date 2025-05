Hołownia nie rezygnuje z marzeń? "Może spróbuje za 5 lat"

W 2020 roku Szymon Hołownia uzyskał w I turze wyborów 13,87 proc. głosów. W tegorocznym głosowaniu zaledwie 4,99 proc. Pojawiają się spekulacje, że lider Polski 2050 odejdzie z polityki, choć on sam zaprzecza.

Michał Kobosko, pierwszy wiceprzewodniczący partii Hołowni jest przekonany, że Szymon Hołownia absolutnie nie powinien rezygnować z marzeń o prezydenturze. – Po pierwsze Szymon Hołownia jest młodym politykiem i jeśli chodzi o staż bo jest w polityce mniej więcej od 6 lat i jeśli chodzi o wiek. Jestem przekonany o tym, że on dopiero zaczyna – mówił Kobosko w programie "Sedno Sprawy" w Radiu Plus. Polityk pytany, czy obecny marszałek Sejmu będzie jeszcze prezydentem odpowiada, że wszystko jest w jego rękach: – Jeżeli tak zdecyduje to będzie kandydował ponownie za 5 lat. Zobaczymy jaka wtedy będzie sytuacja, jakie będą realia.

Poparcie dla Trzaskowskiego

Szymon Hołownia przekazał swoje poparcie przed II turą wyborów prezydenckich Rafałowi Trzaskowskiemu. Podczas swojego wystąpienia w niedzielę wieczorem lider Polski 2050 wezwał sympatyków do wsparcia Rafała Trzaskowskiego w drugiej turze wyborów. – Chcę powiedzieć ze swojej strony – i wierzę, że taką decyzję podejmie też nasze środowisko polityczne – że musimy w tej II turze dać szansę Rafałowi Trzaskowskiemu. Musimy jasno i wyraźnie powiedzieć, bez żadnych wątpliwości: "Rafał, chcemy ci dać tę szansę" – apelował.

Następnie marszałek Sejmu zwrócił się bezpośrednio do kandydata KO. – Przed tobą dwa tygodnie bardzo ciężkiej pracy, żeby pokazać, że rzeczywiście chcesz jednoczyć Polskę, a nie tylko, żeby PO wygrała wybory. To dzisiaj olbrzymie zadanie, które stoi przed kandydatem, który wszedł decyzją ludzi do II tury – mówił.

Czytaj też:

Coraz bliżej końca Trzeciej Drogi. "Rozpad możliwy przed wakacjami"Czytaj też:

Petru chce zakończyć koalicję. "Nie on będzie mówił, kiedy jest finał"