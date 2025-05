Petru chce zakończyć koalicję. "Nie on będzie mówił, kiedy jest finał"

– Nie widzę sensu kontynuowania projektu Trzeciej Drogi – stwierdził w rozmowie z Polską Agencją Prasową Ryszard Petru, poseł Polski 2050, partii współtworzącej koalicję z Polskim Stronnictwem Ludowym. Jak zaznaczył, po wyborach prezydenckich każde ugrupowanie wchodzące w skład koalicji rządzącej powinno skupić się na budowaniu własnej tożsamości.

Polityk ocenił, że wyniki wyborów prezydenckich to ewidentnie żółta kartka dla koalicji". Zdaniem Petru, potrzebna jest większa odwaga rządu w realizacji obietnic wyborczych i renegocjacja umowy koalicyjnej. – Potrzebne jest wyznaczenie sobie priorytetów do realizacji w perspektywie dwóch i pół roku, i bardzo konsekwentne ich realizowanie – dodał.

Petru zaznaczył również, że wśród posłów dominuje argument, żeby "w sposób pokojowy" zakończył projekt pod nazwą Trzecia Droga. – Chodzi o to, żebyśmy już występowali jako Polska 2050, bez tego dodatku Trzecia Droga – wyjaśnił.

Spór o Trzecią Drogę. Kosiniak-Kamysz odpowiada Petru

Inaczej na przyszłość koalicji patrzy prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier stanowczo odpowiedział na słowa posła Polski 2050. – Z sympatią do Ryszarda Petru, ale gdyby nie Trzecia Droga, gdyby nie PSL i Polska 2050, i zaproszenie go na listy wyborcze, nie wróciłby do parlamentu. Nie on tworzył Trzecią Drogę, nie on będzie mówił, kiedy jest finał – oznajmił szef MON na piątkowej konferencji prasowej w Krakowie.

– Jest chęć współpracy miedzy Polskim Stronnictwem Ludowym a Polską 2050 – zadeklarował Kosiniak-Kamysz.

– To jest oczywiście projekt na wybory, bo tak się umawialiśmy (...) Ale ja, wraz z Szymonem Hołownią, wnioskuję inaczej – że jest chęć bliskiej współpracy pomiędzy naszymi środowiskami, a to my tworzyliśmy Trzecią Drogę, a nie Ryszard Petru – dodał lider ludowców. Przypomnijmy, że marszałek Sejmu Szymon Hołownia zajął w wyborach prezydenckich dopiero piąte miejsce. Zdobył 4,99 proc. głosów.

