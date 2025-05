"Apeluję w szczególności do polskiej prawicy". Kukiz o piwie u Mentzena

"Stoimy przed kluczowym wyborem – czy chcemy mieć stolicę w Warszawie, czy w Brukseli. Dlatego apeluję do wszystkich środowisk propolskich, patriotycznych a w szczególności do polskiej Prawicy – dajcie już spokój z tym piwem!" – napisał Kukiz na platformie X.

To nawiązanie do spotkania Sławomira Mentzena z Rafałem Trzaskowskim na piwie w toruńskim pubie posła Konfederacji, które odbyło się po rozmowie obu polityków na kanale Mentzena na YouTube i rozgrzało do czerwoności media społecznościowe. Część zwolenników Konfederacji zarzuciła Mentzenowi zdradę.

Mentzen i Trzaskowski poszli razem na piwo.

Według Kukiza, "jeśli chcemy być suwerennym państwem", wybory prezydenckie "musi wygrać" Karol Nawrocki. "Do tego potrzebna jest jedność i solidarność. Nie dajmy się rozegrać Sikorskiemu i spółce. Niech żyje Polska!" – zakończył Kukiz.

Przed pierwszą turą wyborów prezydenckich, która odbyła się 18 maja, Kukiz mówił, że zagłosuje na Mentzena. – Popieram tego trzeciego, Sławomira Mentzena, bo jest prominentną osobą w Konfederacji i być może uda się go przekonać do tych trzech postulatów, które są dla mnie kluczowe i całym sensem wejścia w politykę – tłumaczył w Kanale Zero.

Jak dodał, chodzi o zmianę ordynacji wyborczej, wprowadzenie instytucji sędziów pokoju i referenda bezprogowe. Kukiz wyraził także nadzieję, że po następnych wyborach parlamentarnych Konfederacja będzie współrządziła.

Wybory prezydenckie. W niedzielę druga tura

Pierwszą turę wyborów prezydenckich wygrał kandydat KO Rafał Trzaskowski, uzyskując 31,36 proc. głosów. Popierany przez PiS Karol Nawrocki zdobył 29,54 proc. poparcia. Kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen był trzeci z wynikiem 14,81 proc.

Druga tura wyborów prezydenckich zostanie przeprowadzona w najbliższą niedzielę, 1 czerwca. Wcześniej, w nocy z piątku na sobotę rozpocznie się cisza wyborcza.

