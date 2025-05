Wybory prezydenckie. Kukiz zdradza, na kogo zagłosuje

Kukiz pany w Kanale Zero, kto zostanie prezydentem Polski, odparł: – Pojęcia nie mam. Mogę powiedzieć, że chciałbym, żeby prezydentem został ten trzeci – Mentzen.

– Popieram tego trzeciego, Sławomira Mentzena, bo jest prominentną osobą w Konfederacji i być może uda się go przekonać do tych trzech postulatów, które są dla mnie kluczowe i całym sensem wejścia w politykę – tłumaczył Kukiz. Jak dodał, chodzi o zmianę ordynacji wyborczej, wprowadzenie instytucji sędziów pokoju i referenda bezprogowe.

Wyraził także nadzieję, że po następnych wyborach parlamentarnych Konfederacja będzie współrządziła.

Wybory prezydenckie. Kukiz zagłosuje na Mentzena. Dlaczego nie na Jakubiaka?

Pytany, dlaczego w wyborach prezydenckich nie będzie głosował na swojego kolegę z koła poselskiego Wolni Republikanie, czyli Marka Jakubiaka, Kukiz odparł: – Bo ma małe szanse. (...) Nie poszedłem do Sejmu kolegów szukać, tylko po to, żeby spełnić te postulaty. Cieszę się, że Marek mówi o tych postulatach, trzymam za niego kciuki.

Jak tłumaczył, "polityka jest po to, żeby osiągnąć jakiś cel, a moim celem nie jest sukces Marka Jakubiaka, tylko uchwalenie tych postulatów". – Większym prawdopodobieństwem jest to, że Konfederacja wpisze te postulaty do swojego programu i będzie miała tyle siły, by je dalej forsować niż Marek Jakubiak. Proste – oświadczył.

Zdradził, że wielokrotnie rozmawiał z Jakubiakiem o tym, żeby zrezygnował ze startu w wyborach i przekazał swoje głosy na Mentzena. – Ale on (Jakubiak – red.) buduje swoją pozycję i nie ma się co dziwić. Tak samo nie ma co się dziwić Mentzenowi, że zaatakował Karola Nawrockiego. To jest konkurent do urzędu prezydenta – powiedział Kukiz, dodając, że jego zdaniem ataki Konfederacji na kandydata PiS "i tak są mało ostre".

