Dlaczego Mentzen tak ostro zaatakował Nawrockiego? Semka tłumaczy

– Sławomir Mentzen zerwał demonstracyjne coś, co nazywano paktem o nieagresji między PiS-em a Konfederacją – powiedział Semka w nagraniu opublikowanym na platformie X. Zacytował fragment wpisu, w którym kandydat Konfederacji na prezydenta ostro zaatakował swojego konkurenta, Karola Nawrockiego.

"Nawrocki zrobił rzecz całkowicie obrzydliwą. Przejął mieszkanie od starszej i schorowanej osoby, nie płacąc za nie. Do tego skłamał u notariusza, że zapłacił, zmusił też do kłamstwa sprzedającego mieszkanie. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak coś takiego może być akceptowalne dla kogoś z jakąkolwiek wrażliwością społeczną" – napisał Mentzen.

Semka: Dlaczego Bosak zachował się inaczej niż Mentzen?

Semka zwrócił uwagę, że kandydat Konfederacji bardzo szybko wydał wyrok na Nawrockiego, choć zdaniem wielu wyważonych komentatorów za mało jeszcze o tej sprawie wiadomo. – Mentzen uznał, że teraz jest jedyna szansa dobicia swojego rywala z prawicy i przejście do drugiej tury – ocenił publicysta "Do Rzeczy".

Jednocześnie podkreślił zupełnie inne zachowanie Krzysztofa Bosaka, którą nazwał "drugą twarzą Konfederacji". – Dlaczego Mentzen zachowuje się tak, a Bosak inaczej? Może coś jest w tych opowieściach, że Mentzen jest osobą, która cierpi na huśtawki emocjonalne. (...) Kopiuje wszystkie linie propagandowe Onetu, "Newsweeka", "Gazety Wyborczej", "Rzeczpospolitej", które uznają, że sprawa jest oczywista, że to wymuszenie mieszkania na starszym, schorowanym człowieku – wskazał.

Przegrana Nawrockiego i ostrzeżenie dla Konfederacji. "Kolejna do rozwałki"

Zdaniem Semki, jeżeli Nawrocki przegra wybory prezydenckie, to w PO znów wróci pomysł delegalizacji PiS. – W tym świecie szybko okaże się, że kolejny do rozwałki będzie obóz Konfederacji. (...) Nawet jeżeli założyć, że Mentzenowi chodzi po głowie jakaś wizja dogadania się z Platformą, to będzie wobec niej absolutnie słabym partnerem – podkreślił.

– W świecie, w którym nie będzie silnego PiS-u, Konfederacja nie przetrwa. Ale Konfederacja zakłada, że to ona wywróci stolik i zdobędzie większość. Nie, nie zdobędzie, dlatego że w swoich szeregach miała takich polityków jak Grzegorz Braun czy Mentzen – ludzi o mentalności chłopczyka w majteczkach, kto przy lada okazji gotowy jest wbić nóż w plecy potencjalnemu koalicjantowi tylko po to, aby zabłysnąć – ocenił.

– Będę zawsze przypominał konfederatom: w tym świecie, w którym nie będzie PiS, wasz los będzie liczony na tygodnie. I histeria Mentzena jest tego tylko ponurym przypomnieniem – zakończył Semka.

