"A mógł zachować się przyzwoicie". W PiS panuje oburzenie na Mentzena

Politycy partii rządzących uderzają w Karola Nawrockiego, twierdząc, że nabył on od Jerzego Ż. mieszkanie w Gdańsku w niejasnych okolicznościach. Niespodziewanie do tego grona dołączył Sławomir Mentzen. Jego zdaniem prezes IPN "zrobił rzecz całkowicie obrzydliwą", ponieważ "przejął mieszkanie od starszej i schorowanej osoby, nie płacąc za nie".

Oburzenie w PiS

Jak donosi Interia, politycy Prawa i Sprawiedliwości są oburzeni zachowaniem kandydata Konfederacji. Media wskazywały, że między oboma partiami istnieje "pakt o nieagresji", w myśl którego Nawrocki i Mentzen nie atakowali się wzajemnie w trakcie kampanii wyborczej. Dlatego atak na kandydata popieranego przez PiS został odebrany w sposób niezwykle negatywny.

– A mógł zachować się przyzwoicie. Dzielenie prawicy w obecnej sytuacji jest prezentem dla Rafała Trzaskowskiego. My nie przyłączyliśmy się do chóru, gdy grillowano go za wypowiedzi o aborcji z gwałtu. Pewnie nie będziemy go mocno atakować przed drugą turą, ale po wyborach, jeśli Karol je przegra, Mentzen będzie wskazywany jako ten, który się do tego przyczynił – powiedział jeden z polityków PiS.

Jak wskazuje portal, w Konfederacji myśli się o powrocie do narracji "PiS-PO jedno zło".

– Musieliśmy odkleić się od PiS, bo te spekulacje o wspólnej koalicji poszły już za daleko. I tak byśmy to zrobili, ale sprawa mieszkania i Nawrockiego dały nam dobry pretekst do tego, by się odróżnić od PiS. To była powszechna opinia w całej Konfederacji, nie tylko w Nowej Nadziei – powiedział jeden ze sztabowców Mentzena.

W sprzeczności z tą opinią stoi postawa Krzysztofa Bosaka, który zarówno w mediach, jak i sieci X wskazywał, że najważniejszym zadaniem prawicy jest obecnie nie dopuścić do wygrania wyborów przez Rafała Trzaskowskiego.

Politycy PiS wskazują, że atak Mentzena może w przyszłości popsuć atmosferę ewentualnych rozmów dotyczących budowania koalicji rządzącej.

