Kulisy decyzji Nawrockiego. "Jego własna inicjatywa"

Od kilku dni media rozpisują się o kawalerce w Gdańsku, którą w przeszłości od Jerzego Ż. kupił Karol Nawrocki. Politycy partii rządzących zarzucają kandydatowi na prezydenta, że wszedł w posiadanie nieruchomości nielegalnie. Prezes IPN bronił się, pokazując orzeczenia majątkowe. Z kolei politycy PiS ujawnili akt notarialny dotyczący zakupu mieszkania oraz fragment testamentu Jerzego Ż.

Nawrocki zwołał w środę konferencję prasową, na której przekazał, że po rozmowie z żoną zdecydował się przekazać nieruchomość na cele charytatywne. – To mieszkanie w kolejnych latach, mam nadzieję, w kolejnych dekadach będzie służyć osobom starszym, osobom, które potrzebują pomocy, osobom wykluczonym, więc to mieszkanie nie zmieni istoty swojego trwania przez kolejne kilkanaście lat. Oczywiście w mojej umowie darowizny z organizacją charytatywną, z którą już jesteśmy w kontakcie, będzie jasny zapis, że pan Jerzy Żywicki […] może z tego mieszkania korzystać do swojej śmierci – powiedział kandydat na prezydenta.

Nawrocki sam wyszedł z inicjatywą

Portal Interia ustalił, że miał to być jego własny pomysł. – Przyszedł do sztabu i powiedział nam, że zrobi to po swojemu – mówią rozmówcy ze sztabu PiS. We wtorek wieczorem kandydat na prezydenta miał na ten temat rozmawiać z żoną Martą. Kandydat miał powiedzieć sztabowcom, że nigdy nie traktował tego mieszkania jak swoje, nie korzystał z niego, nie czerpał żadnych korzyści, więc nie ma problemu z przekazaniem go na cele charytatywne, pod warunkiem, że pan Jerzy Ż. ma dożywotnie pierwszeństwo korzystania. – Trwają rozmowy z jedną z organizacji charytatywnych. O szczegółach będziemy informować wkrótce – przekazano.

"Sztabowcy liczą teraz na to, że decyzja Karola Nawrockiego zamknie temat mieszkania i pozwoli im pójść do przodu z własnymi tematami i ustalonym wcześniej planem kampanii wyborczej" – czytamy.

