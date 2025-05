Za burzą wokół Nawrockiego stoją jednak służby? "Brejza wsypał"

Portal Onet, a za nim europoseł KO Krzysztof Brejza, pokazali kopię zlecenia przelewu opłaty za mieszkanie, którą Karol Nawrocki wykonał 20 października 2011 r. Przelew opiewa na ponad 12 tys. złotych. "Pan Jerzy Ż. zostaje właścicielem kawalerki w październiku roku 2011. Płaci jedynie 12 tys. 603 zł i 15 gr. Nie on jednak przelewa pieniądze do urzędu miasta – opłatę wnosi Karol Nawrocki ze swojego konta osobistego" – opisuje Onet.

"Tego dnia Nawrocki zjawił się w jednym z oddziałów Millennium Banku i wykładając gotówkę, polecił przelanie jej na konto magistratu. Tytuł wpłaty brzmi: 'wykup lokalu [adres] pan Jerzy Ż. [pełne nazwisko]'. Pod zleceniem przelewu podpisał się Karol Nawrocki" – czytamy.

W prawym, górnym rogu dokumentu, widnieje napis "egzemplarz dla klienta". "Brejza wsypał Służby. 'Egzemplarz dla Klienta' oznacza, że ta kopia dowodu wpłaty była w posiadaniu Karola Nawrockiego, a nie wypłynęła z banku, tylko z jego teczki weryfikacyjnej w ABW, bo to jedyna możliwość by znalazła się w innych niż wpłacający rękach" – zwraca uwagę jeden z użytkowników portalu X.

Sprawę skomentował mec. Bartosz Lewandowski. "To jest prawda. Poza tym nie ma szans, aby jakikolwiek bank złamał tajemnicę bankową, bo nawet często prokuratura i sądy mają problemy z uzyskaniem informację od banków. Czyli potwierdzenie wpłaty musiałby przekazać albo sam Karol Nawrocki albo ktoś kto uzyskał od niego takie potwierdzenie (np. w ramach postępowania sprawdzającego ABW)" – zauważa adwokat.

Ruch Nawrockiego ws. gdańskiej kawalerki

Od kilku dni media rozpisują się o kawalerce w Gdańsku, którą w przeszłości od Jerzego Ż. kupił Karol Nawrocki. Politycy partii rządzących zarzucają kandydatowi na prezydenta, że wszedł w posiadanie nieruchomości nielegalnie. Prezes IPN bronił się, pokazując orzeczenia majątkowe. Z kolei politycy PiS ujawnili akt notarialny dotyczący zakupu mieszkania oraz fragment testamentu Jerzego Ż.

Nawrocki zwołał w środę konferencję prasową, na której przekazał, że po rozmowie z żoną zdecydował się przekazać nieruchomość na cele charytatywne. – To mieszkanie w kolejnych latach, mam nadzieję, w kolejnych dekadach będzie służyć osobom starszym, osobom, które potrzebują pomocy, osobom wykluczonym, więc to mieszkanie nie zmieni istoty swojego trwania przez kolejne kilkanaście lat. Oczywiście w mojej umowie darowizny z organizacją charytatywną, z którą już jesteśmy w kontakcie, będzie jasny zapis, że pan Jerzy Żywicki […] może z tego mieszkania korzystać do swojej śmierci – powiedział kandydat na prezydenta.

Drugie mieszkanie Nawrockiego. Szef ABW wydał oświadczenie

"W odniesieniu do przekazywanych przez niektóre media nieprawdziwych informacji na temat zaangażowania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w przebieg trwającej kampanii prezydenckiej, oświadczam że – wbrew powielanym insynuacjom – ABW na żadnym etapie i w żadnej formie nie angażowała się i nie angażuje w przebieg kampanii wyborczej po stronie bądź przeciw któremukolwiek z kandydatów" – czytamy w oświadczeniu szefa ABW.

"Informacje te narażają na szwank dobre imię służby oraz funkcjonariuszy Agencji, w związku z czym planuję podjęcie stosownych kroków prawnych" – napisał płk Syrysko.

Jak dodał, "formułowanie pod adresem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nieprawdziwych zarzutów o wykorzystywanie w kampanii prezydenckiej jakichkolwiek materiałów z postępowań prowadzonych w ABW jest szkodliwe dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, wizerunku służby i w sposób całkowicie nieuprawniony dezawuuje jej działalność jako urzędu państwowego oraz naraża służbę na utratę zaufania społecznego".

Czytaj też:

