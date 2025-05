KPRM opublikowała spoty. "A to tylko niektóre z naszych działań"

W pierwszym nagraniu wypowiada się Aleksandra Gajewska, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na migawkach widzimy m.in. minister zdrowia Izabelę Leszczynę i premiera Donalda Tuska.

Rząd pochwalił się sukcesami

To jest rok przełomu. Dbamy o polskie rodziny, wspieramy kobiety. Dajemy równe szanse parom walczącym z niepłodnością. 500 mln rocznie. Już 13 tys. ciąż i blisko tysiąc dzieci urodziło się dzięki rządowemu programowi in vitro. Rodzina i kariera mogą iść w parze. Wprowadziliśmy program "Babciowe" – 1500 zł miesięcznie dla rodziców wracających do pracy. Zabezpieczyliśmy środki, wypłacamy 800 plus. Wydłużyliśmy urlopy dla rodziców wcześniaków. Kobiety powinny mieć wybór, dlatego ułatwiamy dostęp do antykoncepcji awaryjnej. Wprowadzamy wytyczne, które chronią zdrowie kobiet i dają lekarzom jasność działania – mówi polityk.

Dalej Gajewska wskazuje na podwojenie wysokości świadczenia alimentacyjnego. – A to tylko niektóre z naszych działań – podsumowuje.

W drugim nagraniu jest mowa o działaniach podjętych w kierunku przedsiębiorców. Zdaniem narratora jest "mniej obciążeń, a więcej wsparcia". Materiał również kończy się zdaniem, że "a to tylko niektóre z naszych działań".

Cisza wyborcza

W sobotę i niedzielę w Polsce trwa cisza wyborcza, która oznacza zakaz agitowania na rzecz kandydatów startujących w wyborach. Zabronione jest wywieszanie plakatów, roznoszenie ulotek, organizowanie spotkań związanych z wyborami. Naruszenie przepisów w tym zakresie grozi grzywną od 50 zł do 5 tys. zł. Cisza wyborcza naturalnie obowiązuje również w internecie. Potrwa do zakończenia głosowania w wyborach prezydenckich.

Druga tura odbędzie się w niedzielę. Głosowanie rozpocznie się o godzinie 7. Lokale wyborcze będę otwarte do 21.