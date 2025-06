"Dochodzą do mnie informacje, że nie jest dobrze". Jakubiak publikuje nagranie

W niedzielę 1 czerwca odbywa się głosowanie w drugiej turze wyborów prezydenckich. Rywalizują ze sobą kandydat KO, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i popierany przez PiS, prezes IPN Karol Nawrocki.

W pierwszej turze przeprowadzonej 18 maja Trzaskowski uzyskał 31,38 proc. głosów, natomiast Nawrocki 29,54 proc. Frekwencja w pierwszym głosowaniu wyniosła 67,31 proc.

Jakubiak mobilizuje. "Nie śpijcie, każdy głos na wagę złota"

– Zostało nam 60 minut otwartych lokali wyborczych i bardzo liczę na to, że pójdziecie do nich, dlatego że z tego, co dochodzą do mnie informacje, to nie jest dobrze. Nie śpijcie, idźcie zagłosować. Każdy głos na wagę złota – powiedział Marek Jakubiak w nagraniu opublikowanym w niedzielę tuż po godzinie 20:00 na portalu społecznościowym X.

W pierwszej turze wyborów prezydenckich przeprowadzonej 18 maja Jakubiak zdobył 0,77 proc. głosów i zajął czwarte miejsce od końca.

Wybory prezydenckie, druga tura. PKW podała frekwencję na godzinę 17:00

Wcześniej przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak poinformował, że frekwencja na godzinę 17:00 wyniosła 54,91 proc. W pierwszej turze o tej samej porze frekwencja wyniosła 50,69 proc.

Lokale wyborcze zostały otwarte o godzinie 7:00 i będą czynne do godziny 21:00. Do zakończenia głosowania trwa cisza wyborcza. Za jej złamanie grożą surowe kary – górna granica to aż 1 milion złotych.

Wieczór wyborczy "Do Rzeczy". Startujemy o 20:45

O godzinie 21:00 powinny zostać opublikowane pierwsze, sondażowe wyniki exit poll. 15 minut wcześniej, o godzinie 20:45, rozpocznie się wieczór wyborczy "Do Rzeczy", podczas którego nasi publicyści i goście będą komentować przebieg głosowania. Program poprowadzą Karol Gac i Piotr Szlachtowicz.

