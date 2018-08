Prezydent zapowiada weto. Schetyna: To ustawka z Kaczyńskim

– Przysługuje mi 21 dni na przeanalizowanie tej ustawy. Przyglądam się temu aktowi prawnemu i historii prac nad nim. I mówię szczerze: mam ogromne wątpliwości, czy to powinna być część polskiego systemu prawnego – mówił w wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej" prezydent Andrzej Duda.

"Andrzej Duda zapowiada zawetowanie nowej ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego. To żałosna ustawka między nim, a Jarosławem Kaczyńskim. Andrzej Duda całą swoją prezydenturę podporządkował realizacji polityki PiS. Niszczącej dla Polski" – czytamy we wpisie przewodniczącego PO na Twitterze.