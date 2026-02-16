"Powinniśmy o tym myśleć". Bocheński o propozycji Nawrockiego

Prezydent Karol Nawrocki stwierdził, że Polska powinna rozwijać własny potencjał nuklearny z poszanowaniem międzynarodowych regulacji. Zdaniem prezydenta, Polska powinna działać w "tym kierunku, żebyśmy mogli rozpocząć prace" nad własnym programem atomowym, ponieważ "wiadomo, jaki jest stosunek Federacji Rosyjskiej agresywnej, imperialnej do Polski". Jego wypowiedź odbiła się szerokim echem w prasie zagranicznej.

Zdaniem Tobiasza Bocheńskiego z Prawa i Sprawiedliwości, prezydent ma rację, proponując rozpoczęcie starań o posiadanie przez Polskę broni atomowej.

– Mamy wschodniego sąsiada, który jest wrogo nastawiony do wszystkich państw Europy Środkowo-Wschodniej i nie tylko i posiada broń atomową. Niezależnie jakby przebiegał jakikolwiek konflikt zapoczątkowany przez Federację Rosyjską, zawsze może zakończyć się szantażem atomowym, jeśli druga strona nie ma takich możliwości – powiedział na antenie Polsatu News.

– Żeby wyrównać proporcje i być jeszcze lepiej zabezpieczonym, powinniśmy o tym myśleć, stawiać ten temat i rozmawiać z sojusznikami. Czy to o budowaniu przez polską armię tego rodzaju możliwości wojskowych czy to innych opcjach, które są na stole – dodał europoseł PiS.

Broń atomowa w Polsce?

Dyskusja o możliwości dołączenia Polski do programu Nuclear Sharing trwa już od kilkunastu miesięcy. W udzielonym kwietniu 2024 roku wywiadzie ówczesny prezydent Andrzej Duda powiedział, że popiera pomysł rozlokowania na terytorium Polski broni jądrowej i rozmawia na ten temat z Amerykanami. – To temat rozmów polsko-amerykańskich od pewnego czasu. Ja na ten temat już rozmawiałem kilkakrotnie. Nie ukrywam, że pytany o to, zgłosiłem naszą gotowość. Rosja w coraz większym stopniu militaryzuje okręg królewiecki. Ostatnio relokuje swoją broń nuklearną na Białoruś – wskazał.

Pomysł spotkał się z poparciem części sojuszników z NATO. Pozytywnie na taką możliwość zareagował m.in. prezydent Litwy Gitanas Nauseda.

