Michnik, Holland, Janda. Kapituła plebiscytu TVP i Gdańska

Wspólną akcję zainaugurowali 4 czerwca 2025 roku w Gdańsku były prezydent RP Lech Wałęsa, prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności Basil Kerski oraz Tomasz Sygut, dyrektor generalny Telewizji Polskiej.

Najważniejszą częścią akcji będzie ogólnopolski plebiscyt na to wydarzenie z lat 1980-2025, z którego Polki i Polacy są najbardziej dumni. Całość zwieńczy koncert na terenach postoczniowych w Gdańsku przy dźwigu M3, który Telewizja Polska zaprezentuje na żywo 31 sierpnia 2025. W plebiscycie może wziąć udział każda zainteresowana osoba. Swoje propozycje można zgłaszać od 4 do 25 czerwca, korzystając ze specjalnego formularza zamieszczonego na stronie Miasta Gdańsk. Kapituła wybierze z nich 45 najlepszych pomysłów (w dniach 26-30 czerwca), które następnie zostaną poddane głosowaniu (1 lipca – 14 sierpnia). Każdy z uczestników będzie mógł oddać głos na 10 wydarzeń – podał portal Wirtualne Media.

W kapitule plebiscytu zasiądą m.in.: Bogdan Borusewicz, Adam Michnik, Krystyna Janda, Agnieszka Holland, Henryka Krzywonos-Strycharska, Michał Rusinek, Anna Materska-Sosnowska i Krystyna Zachwatowicz-Wajda.

Janda zabrała głos po wyborach. "Wstyd za innych i upokorzenie"

Nowym prezydentem RP został Karol Nawrocki. Kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość zdobył 50,89 proc. (10 606 628 głosów). Z kolei kandydata Koalicji Obywatelskiej, prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego poparło 49,11 proc. wyborców (10 237 177). Frekwencja wyniosła 71,63 proc.

Wielu polskich celebrytów otwarcie popierało Rafała Trzaskowskiego w czasie kampanii wyborczej. W nocy w mediach społecznościowych wielu z nich pojawiły się emotikony pękniętego serca. Niektórzy pokusili się o dłuższy komentarz – wśród nich głos zabrała Krystyna Janda.

"Idę do pracy. Dziś dzień techniczny przed kolejną premierą i wieczorem 'Biała Bluzka' spektakl zamknięty. We czwartek premiera w Teatrze Polonia. MATKA Witkacego. W niedzielę obchody 20-lecia naszej fundacji. I tak codziennie, każdego dnia od lat. Pracowite życie z pluciem w twarz przez wrogów. Taki kraj, taka ojczyzna. Tylko na szczęście, nic ode mnie nie zależy oprócz tego czego się podjęłam. Dziś wstyd za innych i upokorzenie. Współczucie dla nas wszystkich ale przede wszystkim przegranych. Polska znów zaczyna iść do tyłu a nienawiść rośnie z dnia na dzień. Dwa lata do wyborów parlamentarnych" – napisała

