Tusk powinien odejść? Oto, co sądzą Polacy

Klęska kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego w ubiegłotygodniowych wyborach prezydenckich rozpoczęła dyskusję na temat zmian w rządzie. Oczy Polski zostały skierowane na jego szefa Donalda Tuska. Część komentatorów wskazywała, że na finiszu kampanii to właśnie on przyczynił się swoimi medialnymi występami do porażki Trzaskowskiego. Ponadto obciążeniem dla kandydata KO miały być działania jego rządu, który jest wyjątkowo surowo oceniany przez obywateli. Sugestie, że Tusk powinien ustąpić z funkcji premiera płynął nie tylko ze strony jego politycznych przeciwników, ale nawet koalicjantów.

– [...] pan premier Donald Tusk miał 3-minutowe orędzie i w tym orędziu dokonał samooceny, że teraz rząd weźmie się do pracy. W związku z tym sam przyznał, że do tej pory zbyt się nie przepracowywał, a więc czas najwyższy spróbować z innym premierem. I nie kwestia wotum zaufania, tylko konstruktywne wotum nieufności i o tym politycy do wtorku powinni rozmawiać w ramach koalicji 15 października – mówił w mijającym tygodniu Marek Sawicki z PSL.

Sondaż: Czy rząd Tuska powinien ustąpić po przegranej Trzaskowskiego?

Co Polacy myślą o takim scenariuszu? Czy podzielają opinię, że czas na zmianę premiera? O to zapytano ich w badaniu przeprowadzonym przez SW Research na zlecenie "Rzeczpospolitej".

Czy gabinet Donalda Tuska powinien ustąpić w związku z przegraną Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich? – na tak zadane pytanie 36,5 proc. ankietowanych odpowiedziało "tak".

Według wyników badania, przeciwko dymisji Tuska opowiedziało się 40,1 proc. badanych. Z kolei aż 23,3 proc. osób objętych badaniem nie miało sprecyzowanej opinii w tej sprawie.

Wśród respondentów przeciwnych odejściu szefa rządu dominowały osoby powyżej 50 roku życia. Poparcie dla ustąpienia gabinetu Tuska częściej deklarowali mieszkańcy wsi – 41 proc. – oraz miast do 20 tys. mieszkańców – 40 proc.

