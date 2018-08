Duchowny zniesmaczony tęczowymi flagami na tramwajach. "Zamordyzm ideologii gejowskiej narasta"

"Zamordyzm ideologii gejowskiej powoli narasta. Ostatni przykład, to zmuszanie tramwajarzy w Poznaniu do jeżdżenia z chorągiewkami propagującymi tę ideologię. Ale najbardziej smutne jest to, że wielu poznaniaków popiera obecnego prezydenta swego miasta, piewcę LGBTQ" – napisał na Twitterze jezuita o. Dariusz Kowalczyk. Odniósł się w ten sposób do wydarzeń, które miały miejsce w Poznaniu dzień przed Paradą Równości.

Na post zareagował jeden z internautów: "Zamordyzm? Nie. Drogi księże, nikt nikogo nie zmuszał. A A wspólna walka wielu poznaniaków z homofobią to powodu do radości, nie smutku" – napisał.

"Jasne! Tramwajarze spontanicznie zawieszali gejowskie flagi... Ideolodzy LGBTQ robią z upodobań seksualnych sprawę polityczną, dążą do zmiany prawa, wynaturzają podstawowe pojęcia jak małżeństwo i rodzina, a opornych skarżą do sądu. HOMO-zamordyzm!" – odpowiedział mu duchowny.

W piątek na ulice Poznania wyjechało 180 tramwajów ozdobionych tęczowymi flagami. Flagi zawisły również na jednej z głównych ulic miasta. Wszystko z okazji piętnastego Marszu Równości, który po raz pierwszy przejdzie pod patronatem prezydenta Jaśkowiaka. Tego samego dnia wieczorem poznańskie MPK poinformowało, że zdejmuje tęczowe flagi z powodu "negatywnych komentarzy" i niezadowolenia zarówno pasażerów, jak i motorniczych.