"Chłop ma rację". Gliński o Tusku

– Jak powiedział papież Jan Paweł II, moim zdaniem, jeden z najbardziej niezwykłych obrońców demokracji na tym kontynencie, jak i na każdym innym: "Nie lękajcie się". Nie powinniśmy bać się naszych własnych obywateli, nawet jeśli wyrażają oni poglądy niezgodne z ich przywództwem – mówił Vance w przemówieniu wygłoszonym podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.

Na wystąpienie wiceprezydenta USA zareagował premier Donald Tusk. "Każdy, kto cytuje słowa Jana Pawła II »NIE LĘKAJCIE SIĘ«, powinien pamiętać, że miały one na celu wzmocnienie oporu narodu polskiego przeciwko dominacji rosyjskiej" – stwierdził szef rządu we wpisie opublikowanym po angielsku na platformie X.

Gliński dziękuje Tuskowi za szczerość

Wpis Tuska wywołał dyskusję w mediach społecznościowych. Do słów szefa rządu odniósł się również były wicepremier Piotr Gliński.

"W zasadzie to nie wiem dlaczego takie oburzenie na wpis Tuska dot. cytatu Vance'a ze św. Jana Pawła II. Przecież chłop ma rację: trzeba tłumaczyć zagranicy (po angielsku), że w Polsce wciąż potrzebujemy wsparcia w walce z ruską dominacją, no i niemiecką i ich pomagierami" – napisał były minister kultury i dziedzictwa narodowego.

"Dziękujemy p. Tusk za szczerość i samokrytykę, a przede wszystkim za rozpowszechnienie tej prawdy na świecie. Więcej!" – dodał prof. Gliński.

twitter

Historia wezwania "Nie lękajcie się"

Słynne słowa papieża padły 22 października 1978 r. podczas homilii wygłoszonej w inaugurację pontyfikatu. – Nie lękajcie się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Dla Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju! Nie lękajcie się! Chrystus wie, co nosi w swoim wnętrzu człowiek. On jeden to wie! – mówił Jan Paweł II.

"Nie lękajcie się" to także tytuł pieśni, która stała się hymnem Ogólnopolskiego Spotkania Młodych z papieżem Benedyktem XVI w maju 2006 r. Autorem słów i melodii hymnu jest kompozytor Piotr Pałka.