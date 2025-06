Wotum zaufania dla rządu Tuska. Tak zagłosuje Lewica

W środę ma się odbyć głosowanie w sprawie dalszej przyszłości Rady Ministrów w obecnym kształcie. Parlamentarzyści Lewicy zaprezentowali swoje stanowisko w tej sprawie na konferencji prasowej.

– Wotum zaufania dla naszego rządu będzie głosowane jutro. Nie wyobrażam sobie zagłosowania w inny sposób niż "za", gdyż jesteśmy częścią tego rządu – podkreśliła Anna Maria Żukowska, cytowana przez portal 300polityka.pl.

Biejat wskazuje postulaty Lewicy

Obecna na konferencji wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat zwróciła uwagę na projekty ustaw, proponowane przez Lewicę. Wśród postulatów swojego środowiska politycznego wymieniła: związki partnerskie, poszanowanie ludzi pracy i zakończenie kryzysu mieszkaniowego.

Była kandydatka na prezydenta zwróciła się też z apelem do Szymona Hołowni.

– Tutaj mój wielki apel do pana marszałka Hołowni. Sam pan mówił panie marszałku, że koniec ze słowami, czas na czyny. Sam pan mówił, że trzeba przyspieszenia. Bardzo proszę, dajemy tutaj panu marszałkowi konkretne narzędzia, konkretne projekty ustaw. Możemy je szybko procedować przez Sejm – zaznaczyła Biejat.

Analogiczny apel wystosowała wobec Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. – Apeluję jako marszałkini Senatu, żeby jak najszybciej trafiły do izby wyższej. Przestańmy szukać wymówek, zacznijmy działać. Lewica jest gotowa jak zawsze – powiedziała polityk Lewicy.

Żukowska: Alternatywą rząd PiS i Konfederacji

Anna Maria Żukowska wskazała natomiast, co jej zdaniem oznacza koniec obecnej koalicji.

– Alternatywą dla naszego rządu jest tylko rząd z udziałem PiS i Konfederacji. Myślę, jestem pewna, że absolutnie nie tego oczekują wyborcy i wyborczynie Lewicy – zaznaczyła szefowa klubu parlamentarnego Lewicy.

– Mamy oczywiście szereg uwag co do tego, żeby ten rząd mógł funkcjonować lepiej, wszyscy to wiemy. Ale to jest tama przeciwko temu, żeby rzeczy, które mogą pójść szybciej, tak jak np. ochrona praw pracowniczych, żeby nie były przez inny rząd cofane – przyznała parlamentarzystka.

Jak stwierdziła Żukowska: "Rząd z udziałem Konfederacji na pewno nie będzie stał na straży praw pracowniczych, dobrej jakości, dostępnych usług publicznych".

Czytaj też:

PSL poprze rząd, ale chce w zamian premierostwaCzytaj też:

Co z wotum zaufania dla rządu? Pilne spotkanie klubu poselskiego