PSL poprze rząd, ale chce w zamian premierostwa

W środę odbędzie się głosowanie nad wotum zaufania dla rządu, o które poprosił premier Donald Tusk w poniedziałek, po przegranych przez Rafała Trzaskowskiego wyborach prezydenckich.

Polskie Stronnictwo Ludowe miało zadeklarować, że zagłosuje "za" udzieleniem rządowi wotum. Jest jednak jeden, kluczowy warunek. – PSL oczekuje zmiany premiera – przyznaje w rozmowie z Interią osoba z władz ludowców. – Zmiana premiera to zmiana strategii, zmiana sposobu pracy rządu, większe partnerstwo i mniejsze poddaństwo, mniej konfliktów, więcej wsłuchiwania się w siebie nawzajem i dawania sobie przestrzeni do działania – wskazuje rozmówca z PSL.

Kamiński i Sawicki głosem partii

Informator przekonuje, że "to, co mówi Michał, ale przede wszystkim to, co mówi Marek, to jest to, o czym w PSL wszyscy mówią i myślą". Chodzi o krytyczne pod adresem Donalda Tuska wypowiedzi posła Marka Sawickiego i wicemarszałka Senatu Michała Kamińskiego, które padły po przegranej Trzaskowskiego w drugiej turze wyborów prezydenckich.

– Parafrazując ostatnie zdanie z konferencji Władka (Kosiniaka-Kamysza – przyp. red.) i marszałka Zgorzelskiego: będziemy próbowali wykorzystać tę sytuację – precyzuje inny wysoko postawiony polityk PSL. Chodzi o zeszłotygodniowe wystąpienie, podczas którego ludowcy ogłosili, że wicepremier i szef MON otrzymał od partii upoważnienie do prowadzenia prac w zakresie nowej umowy koalicyjnej.

PSL poczuł słabość Tuska jako przywódcy koalicji. Poważnym sygnałem alarmowym były dla ludowców już wyniki pierwszej tury głosowania z 18 maja, kiedy kandydaci koalicji zebrali w sumie zaledwie 40 proc. głosów. – Ten wstrząs był bardzo potrzebny tej koalicji. Tylko, żeby wyciągnąć z niego właściwe wnioski i być wiarygodnym dla Polaków. Niestety już sam ten początek, czyli niby przyspieszamy, ale przegląd rządu robimy dopiero w lipcu, jest nielogiczny. Jeżeli działamy, to działajmy, a nie odkładamy wszystko na później – komentuje polityk z kierownictwa partii.

