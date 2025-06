Napięcia w koalicji. Jedna z partii prze do poważnych zmian

Po porażce Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich, w koalicji rządowej narasta wzajemna niechęć. W zeszły czwartek doszło do spotkania liderów koalicji, a następnie wspólnej konferencji prasowej, jednak bez premiera i przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska. Z mediami spotkali się Włodzimierz Czarzasty (Nowa Lewica), Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL) i Szymon Hołownia (Polska 2050).

Napięcia w koalicji

Tymczasem media informują o napiętej sytuacji wewnątrz koalicji. Jak donosi RMF FM, ze wszystkich trzech partii tworzących sejmową większość to Trzecia Droga, a w szczególności Polska 2050 najmocniej dąży do renegocjacji umowy koalicyjnej.

– Umowa koalicyjna na obecną chwilę wskazuje, że nastąpi zmiana na stanowisku marszałka Sejmu. Jednak obserwując czas kampanii, gdy brakowało marszałka Hołowni, zrozumieliśmy, jak istotną rolę on pełni. Jak świetnie tym pokierował i jak potrafi rozmawiać ze wszystkimi środowiskami politycznymi. To jest bardzo dobry marszałek – powiedział polityk tej partii.

Politycy Koalicji Obywatelskiej i Lewicy są znacznie mniej skłonni do zmian w umowie. Jeden z posłów partii Donalda Tuska przekonuje, że obecny kształt porozumienia jest dla KO najbardziej satysfakcjonujący. Co do Hołowni, to powinien on zostać rzecznikiem rządu, choć najprawdopodobniej taką propozycję odrzuci.

Z kolei Lewica nie chce słyszeć o zmianach, ponieważ jedną z nich byłoby pozbawienie Włodzimierza Czarzastego funkcji marszałka Sejmu, którą ma objąć za kilka miesięcy.

– W tej chwili tylko Trzecia Droga podejmuje ten temat renegocjacji. Generalnie zmiana umowy koalicyjnej według nas nie wchodzi w grę. U nich tak, bo oni chcą utrzymać marszałka – mówi polityk tej formacji.

