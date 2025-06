Co z wotum zaufania dla rządu? Pilne spotkanie klubu poselskiego

W środę odbędzie się głosowanie nad wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska. Pojawiają się pytania, czy obecna koalicja rządowa przetrwa do jesieni 2027, kiedy to powinny, zgodnie z kalendarzem wyborczym, odbyć się kolejne wybory parlamentarne.

W poniedziałek (9 czerwca) o godz. 15:00 odbędzie się spotkanie klubu poselskiego PSL – Trzecia Droga. Tematem posiedzenia będzie głosowanie w sprawie wotum zaufania dla rządu. Od decyzji ludowców może zależeć przyszłość koalicji – wskazała stacja Polsat News.

Po porażce Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich, w koalicji rządowej narasta wzajemna niechęć. W zeszły czwartek doszło do spotkania liderów koalicji, a następnie wspólnej konferencji prasowej, jednak bez premiera i przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska. Z mediami spotkali się Włodzimierz Czarzasty (Nowa Lewica), Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL) i Szymon Hołownia (Polska 2050).

Lider ludowców przekonywał, że "koalicja ma się dobrze". Z kolei marszałek Sejmu przekazał, że koalicjanci razem z Tuskiem "podjęli kilka decyzji dotyczących tego, jak będzie w najbliższych tygodniach wyglądała współpraca". – Oczekujemy, że pan premier przedstawi nam w najbliższym czasie swoją autorską wizję rekonstrukcji rządu. I my się do tego ustosunkujemy – zapowiedział.

PSL sonduje koalicję z PiS-em i Konfederacją

Rzecznik PSL Miłosz Motyka zapewnił, że jego partia nie zamierza wchodzić w koalicję z Prawem i Sprawiedliwością oraz Konfederacją. Wcześniej portal Opolska360.pl poinformował, że przedstawiciele ludowców na Opolszczyźnie otrzymali ankietę badającą nastroje w ugrupowania po przegranej Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich. Jak się okazało, podobne badanie dotyczyło całego kraju. Działaczy PSL zapytano o ewentualną koalicję z PiS-em i Konfederacją.

"Czy jeśli PiS i Konfederacja złożyłyby propozycję PSL by Stronnictwo utworzyło teraz z nimi rząd, w którym premierem zostałby Władysław Kosiniak-Kamysz, to czy PSL powinien taką propozycję przyjąć?" – takie pytanie miało się znaleźć w ankiecie przesłanej działaczom PSL. Inne dotyczyło teki premiera dla Władysława Kosiniaka-Kamysza, jeśli taka propozycja padłaby z koalicji rządzącej. Dodatkowo działacze mieli wskazać kierownictwu trzy najpilniejsze kwestie do rozwiązania.

Czytaj też:

Koalicja Tuska traci władzę. Najnowszy sondaż poparcia dla partiiCzytaj też:

Kowalski: Politycy KO mówią wprost, że Donald Tusk powinien odejść