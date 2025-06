Wkrótce ewakuacja Polaków z Bliskiego Wschodu

Ewakuacja Polaków z Izraela i Bliskiego Wschodu odbędzie się wstępnie w poniedziałek lub we wtorek. Zostanie ona przeprowadzona przez przejścia graniczne w Jordanii i dalej Amman lub Egipt i Taba – poinformowało Radio Zet.

Polacy mają zostać ewakuowani najpierw drogą lądową, a potem samolotem. W ewakuację zaangażowany jest konsul honorowy w Betlejem. Do kraju naszych rodaków sprowadzi samolot czarterowy lub rejsowy.

Rozgłośnia przypomina, że w sobotę rzecznik MSZ Paweł Wroński zaapelował do wszystkich, którzy przebywają na terenie szeroko rozumianego Bliskiego Wschodu, a nie muszą tam być, by wracali do Polski. Prosił także, by przebywający na tych terenach polscy obywatele kontaktowali się z polskimi placówkami, gdyż "tam są prawdziwe informacje". Przypomniał, aby przed wyjazdami zagranicznymi zwracać uwagę na rekomendacje MSZ i rejestrować się w systemie Odyseusz.

Kolejna noc ataków odwetowych Iranu i Izraela. Ranni i zabici

Noc z soboty na na niedzielę upłynęła pod znakiem wzajemnych ataków Iranu i Izraela. Strona izraelska poinformowała, że dziesięć osób zginęło, a około 200 zostało rannych na skutek irańskich ataków.

Irańska telewizja państwowa ogłosiła, że rakiety i drony uderzyły w cele militarne w Izraelu. Uszkodzeniu uległy budynki mieszkalne. Według izraelskich służb, jeden z pocisków uderzył w dwupiętrowy dom w zamieszkiwanym w przeważającej większości przez izraelskich Arabów mieście Tamra.

Izrael nie pozostał dłużny. "Siły powietrzne przeprowadziły dużą serię ataków opartych na informacjach wywiadowczych, wymierzonych w kilka celów w Teheranie związanych z projektem broni nuklearnej reżimu irańskiego" – podała armia tego państwa. Z kolei irańska agencja informacyjna Tasnim potwierdziła, że ministerstwo obrony w Teheranie było celem izraelskich ataków, jeden z budynków został "lekko uszkodzony". Irańskie władze potwierdziły także, że Izraelczycy uderzyli w dwa magazyny paliw w pobliżu stolicy.

