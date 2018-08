Nie żyje Konrad Gaca. Są wstępne wyniki sekcji zwłok

Konrad Gaca był przedsiębiorcą, trenerem i promotorem walki z otyłością. Stworzył nawet autorski program Mądrego Odchudzania GACA SYSTEM. Założył profesjonalne ośrodki pomagające ludziom zrzucić kilogramy. W walce otyłością pomógł wielu celebrytom.

Szerszej publiczności dał się poznać jako ekspert z programu "Fat Killers" emitowanego na antenie telewizji Polsat. Miał też swój wpłasny program w TVP. Był również wielokrotnym finalistą Mistrzostw Polski w Kulturystyce & Wellness i Fitness & Wellness.

Lekarz wstępnie ocenił, ze Konrad Gaca zmarł z przyczyn chorobowych. Szczegóły będą znane jednak dopiero po wynikach sekcji zwłok. - Najprawdopodobniej doszło do zatrzymania akcji serca podczas snu, ale to się dopiero okaże. To była nagła śmierć. Nikt się tego nie spodziewał i nie przypuszczał, że coś takiego może się wydarzyć – mówił w czwartek Wirtualnej Polsce wspólnik Konrada Gacy Marcin Gogłoza.