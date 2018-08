Prezydent w Australii: To było moim wielkim marzeniem

Melbourne jest pierwszym punktem wizyty Pary Prezydenckiej w Australii. Wizytę rozpoczęło spotkanie Andrzeja Dudy i Agaty Kornhauser-Dudy z Gubernator stanu Wiktoria Lindą Dessau i jej Małżonkiem. To właśnie w tym stanie znajduje się największe skupisko Polaków w Australii.



Prezydent przyznał, iż jest niezwykle wzruszony, że w tak ważnym dla wszystkich Polaków, roku stulecia odzyskania niepodległości może stać w Australii, po drugiej stronie świata, patrząc na swoich rodaków, którzy tam żyją. – Jestem wzruszony, że tu w Melbourne, w stanie Wiktoria, mogę usłyszeć z ust Gubernatora stanu tyle dobrych słów o naszym kraju i o Polakach – mówił Andrzej Duda podczas uroczystej recepcji wydanej przez Gubernator stanu Wiktoria z okazji 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską.







Głowa państwa przywołując krótką historię na temat Polaków mieszkających w Australii, zauważył, że pierwsi emigranci przyjechali z Polski, która w tamtym czasie zniknęła z mapy. – Nie szukali bezpieczeństwa ekonomicznego, szukali bezpieczeństwa fizycznego – mówił Andrzej Duda. – W Polsce mogli być wywiezieni na Sybir, katowani przez zaborców – dodał.



Prezydent mówił także o powodach, dla jakich złożył wizytę w tym kraju. – Po pierwsze, moim wielkim marzeniem było spotkać się w roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości z moimi rodakami tam, gdzie są ich większe skupiska we wszystkich zakątkach świata – tłumaczył. – Drugi powód związany jest z dynamicznym rozwojem Polski – powiedział, wskazując, że polscy rządzący mają wielkie ambicje, by rozwijać współpracę międzynarodową, przede wszystkim w aspekcie gospodarczym. – Już jest czas na to, byśmy realizowali ekspansję gospodarczą i polityczną na cały świat. Nie musimy ograniczać się tylko do Europy – dodał.