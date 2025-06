Wtopa rzecznika czy kolejne opóźnienie? Awantura o CPK

– Realizujemy CPK – zarówno część kolejową, jak i budowę terminala. Inwestycja się rozpoczyna – będzie działała w 2035 roku – poinformował rzecznik Szłapka. Wypowiedź szybko wywołała falę komentarzy.

Stowarzyszenie "Tak dla CPK" zwraca uwagę, przywołując przy tym oficjalne grafiki KPRM, że inwestycja ma zostać uruchomiona w roku 2032 (a to i tak oznacza opóźnienie względem pierwotnego harmonogramu).

"Mamy nadzieję, że nowy rzecznik rządu się przejęzyczył. Przecież obecny rząd wg oficjalnych dokumentów już opóźnił ukończenie CPK o 4 lata: do 2032 r. Czy ta wypowiedź oznacza, że ekipa ministra Laska dołożyła KOLEJNE 3 LATA OBSUWY!? Komu i czemu to ma służyć? Jakie są przyczyny? Jakie są szczegóły? Mamy nadzieję, że to tylko nieprecyzyjna albo nieroztropna wypowiedź! Pilnujemy tematu CPK!" – zapewnia stowarzyszenie. Poseł Razem Paulina Matysiak nie kryje oburzenia: "Jaki do diaska 2035 rok?!??".

Po jakimś czasie wpis na profilu KPRM został skasowany.

Po przejęciu władzy w 2023 roku, koalicja pod wodzą Donalda Tuska przez dłuższy czas nie zabierała jasnego stanowiska ws. kontynuacji inwestycji rozpoczętej przez poprzedników. Ostatecznie zapowiedziano, że CPK powstanie, choć w innej, rzekomo lepszej, formie.

Budowa CPK. Nowy projekt ws. odszkodowań za wywłaszczenia

Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego to gigantyczne wyzwanie inwestycyjne i logistyczne. Tylko w tym roku na przetargi przewidziano 30 mln zł. Jak podaje portal forsal.pl, przedstawiono projekt, który ma zagwarantować terminową realizację inwestycji, a z drugiej strony zabezpieczyć interesy wywłaszczonych osób. Zgodnie z nową propozycją, osoby wywłaszczone będą zobowiązane do opuszczenia nieruchomości w ciągu 120 dni od dnia wydania decyzji, która wyznacza wysokość odszkodowania, a zatem łącznie będzie to 180 dni, licząc od dnia wydania nadania decyzji lokalizacyjnej rygoru natychmiastowej wykonalności.

Jak podaje Radio Zet, opuszczającym nieruchomość otrzymają zaliczkę w wysokości 85 proc. odszkodowania ustalonego przez organ pierwszej instancji w decyzji określającej jego wysokość. Osoba uprawniona musi jednak złożyć odpowiedni wniosek. Dopiero wówczas zaliczka zostanie wypłacona w ciągu 30 dni.

