Szłapka zapytany o Nawrockiego. Pierwsza odpowiedź w nowej roli

Na konferencji prasowej w piątek premier Donald Tusk poinformował, że rzecznikiem jego rządu będzie Adam Szłapka (Nowoczesna), minister do spraw Unii Europejskiej. Szłapka został zapytany o to, jaki jest plan rządu na współpracę z nowym prezydentem Karolem Nawrockim.

– Plan i zasady są bardzo precyzyjnie opisane w konstytucji. Konstytucja stanowi, że to rząd jest odpowiedzialny za rządzenie, za politykę wewnętrzną, zagraniczną. Kompetencje prezydenta, ktokolwiek jest prezydentem, są też bardzo precyzyjnie wymienione w konstytucji – argumentował.

– Zawsze planem rządu i tymi zasadami jest to, żeby współpracować z organami państwa do tego, żeby jak najlepiej działać dla dobra obywateli. I to absolutnie się nie zmienia z punktu widzenia rządu – powiedział Szłapka.

Tusk wybrał rzecznika rządu. Kim jest Adam Szłapka?

Adam Szłapka od 2019 r. pełni funkcję szefa Nowoczesnej, która wchodzi w skład Koalicji Obywatelskiej. Po raz pierwszy uzyskał mandat posła w 2015 r., następnie w 2019 r. i 2023 r. W ostatnich wyborach zdobył ponad 149 tys. głosów. Od grudnia 2023 r. jest ministrem do spraw Unii Europejskiej. Stanowisko rzecznika rządu Szłapka obejmie na początku lipca.

Rozliczenia w koalicji po przegranej Trzaskowskiego

Odkąd premier Donald Tusk zapowiedział rekonstrukcję rządu, do dymisji podał się wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak, a nowym wiceszefem MSZ został Marcin Bosacki. Z kolei w Trzeciej Drodze (PSL i Polska 2050) doszło do rozłamu. Szef ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił, że w następnych wyborach jego partia wystartuje samodzielnie.

Rozliczenia wewnątrz koalicji rządzącej rozpoczęły się po tym, jak kandydat KO Rafał Trzaskowski przegrał wybory prezydenckie z szefem IPN, kandydatem popieranym przez PiS Karolem Nawrockim.

Czytaj też:

Tusk o Dudzie: Przepraszam za to słowo, ale innego nie znajduję