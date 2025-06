Ważny wniosek ws. CPK złożony. Chodzi o dofinansowanie

"Spółka CPK.OZE w ramach projektu 'Budowa zintegrowanego systemu magazynowania energii w ramach Programu CPK' chce pozyskać dotację, która pomoże w sfinansowaniu budowy infrastruktury energetycznej obejmującej system magazynowania energii elektrycznej. Towarzyszyć jej będzie elektrownia fotowoltaiczna zlokalizowana w gminie Wiskitki – w bezpośrednim sąsiedztwie przyszłego portu lotniczego. Magazyny energii elektrycznej, według założeń projektu, będą mieć łącznie pojemność 100 MWh i moc 50 MW. Wysokość dofinansowania, o które wnioskuje spółka to ponad 55 mln zł, zaś całkowity koszt projektu to ponad 150 mln zł" – czytamy w komunikacie.

Kluczowy etap dojścia do zeroemisyjności

Inwestycja jest jednym z kluczowych etapów dojścia do zeroemisyjności (standard: Net Zero Ready) terminala i obiektów wspierających, podkreślono.

Centralny Port Komunikacyjny (CPK) to inwestycja, której celem jest stworzenie systemu transportowego kraju, integrującego transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach Programu CPK powstanie m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią oraz system kolei dużych prędkości. Nowy port lotniczy będzie przystosowany do obsługi 34 mln pasażerów rocznie w początkowych latach funkcjonowania i zaprojektowany w taki sposób, by w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku. Szacowany koszt inwestycji do 2032 roku wynosi 131,7 mld zł.

Największy w tym roku przetarg ogłoszony

Pod koniec maja spółka Centralny Port Komunikacyjny ogłosiła przetarg na wybór generalnego wykonawcy terminala pasażerskiego lotniska CPK. Szacowana wartość zamówienia przekracza 5 mld zł.

To największy z przetargów zaplanowanych przez CPK w tym roku. Oferty można składać do 29 sierpnia br. Pierwszym etapem postępowania jest składanie wniosków o dopuszczenie do udziału. Do kolejnego etapu postępowania, czyli właściwego dialogu konkurencyjnego, spółka CPK zamierza dopuścić maksymalnie pięciu oferentów.

– Program inwestycyjny CPK jest realizowany konsekwentnie i krok po kroku. To kolejny kamień milowy na drodze do budowy lotniska CPK. Tym projektem wpisujemy się w wyznaczony przez rząd kierunek wspierania polskiej gospodarki – powiedział pełnomocnik rządu ds. CPK Maciej Lasek.

Jak dodał, spółka CPK wdrożyła mechanizmy, które już na etapie wyboru wykonawców zwiększają szansę, że w realizację kontraktu budowlanego będą maksymalnie zaangażowane firmy z doświadczeniem w inwestycjach infrastrukturalnych w Polsce i zatrudniające pracowników w naszym kraju. Celem pośrednim jest zwielokrotnienie korzyści dla polskiej gospodarki.

