CPK szuka doradcy finansowego. Wybierze spośród tych firm

Spółka Centralny Port Komunikacyjny jest na etapie analizy ofert pięciu podmiotów w przetargu na wybór doradcy finansowego. CPK chce pozyskać partnera, który będzie wspierał spółkę w procesach związanych z pozyskaniem finansowania dłużnego na budowę lotniska. Zgodnie z harmonogramem podpisanie umowy ma nastąpić w lipcu br.

Kto zostanie doradcą finansowym CPK?

Wyłoniony w postępowaniu podmiot będzie odpowiedzialny za doradztwo w zakresie zabezpieczenia finansowania dłużnego z uwzględnieniem takich czynników jak: wielkość nakładów inwestycyjnych oraz optymalizacja struktury finansowania projektu budowy lotniska pod względem m.in.: kwoty i kosztu pozyskanego finansowania, stóp zwrotu, zdolności do obsługi zadłużenia oraz ryzyk.

– W procesie pozyskiwania współfinansowania dla tak dużej inwestycji, jaką jest budowa lotniska, bierzemy pod uwagę wszystkie realnie możliwe instrumenty dłużne m.in. kredyt i obligacje, a także potencjalnie dostępne mechanizmy wsparcia, w tym m.in. gwarancje ze strony agencji kredytów eksportowych. Wybór rzetelnego doradcy uporządkuje i ułatwi pozyskanie niezbędnych środków – powiedział członek zarządu CPK ds. finansowych Marcin Michalski.

Zgodnie z harmonogramem pierwsze roboty budowlane na terenie przyszłego Lotniska CPK mają rozpocząć się w 2026 r. W 2029 r. zakończy się budowa tunelu i podziemnej stacji kolejowej pod terminalem, a całość prac budowlanych zostanie sfinalizowana do końca 2031 r. W kolejnym roku nowy port lotniczy przejdzie niezbędne certyfikacje i zostanie oddany do użytku.

Nie tylko lotnisko

Centralny Port Komunikacyjny to inwestycja, której celem jest stworzenie systemu transportowego kraju, integrującego transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach Programu CPK powstanie m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią oraz system kolei dużych prędkości.

Nowy port lotniczy będzie przystosowany do obsługi 34 mln pasażerów rocznie w początkowych latach funkcjonowania i zaprojektowany w taki sposób, by w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku. Szacowany koszt inwestycji do 2032 r. wynosi 131,7 mld zł.

Czytaj też:

Największy w tym roku przetarg CPK ogłoszony. Ma wartość 5 mld zł