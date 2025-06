Zwrot ws. Marcinkiewicza. Zapadł wyrok

Ta sprawa ma swój początek w 2009 roku. To właśnie wtedy Kazimierz Marcinkiewicz porzucił żonę Marię, z którą ma czworo dzieci i poślubił, młodszą od siebie o 23 lata, Izabelę Olchowicz.

Rzucił żonę dla młodszej. Słono za to zapłacił

Ich związek rozpadł się z hukiem po kilku latach, a sprawa znalazła swój finał w sądowej batalii o pieniądze. Przez ostatnie 15 lat były premier płacił na jej rzecz alimenty. "Oprócz pieniędzy przekazywanych Izabeli płaci również 6 tys. zł miesięcznie pierwszej żonie. Łącznie co miesiąc oddaje aż 10 500 zł. A jak sam przyznał, jego codzienne wydatki to około 8 tys. zł. Oznacza to, że żeby utrzymać się na powierzchni, musi zarabiać minimum 18,5 tys. zł miesięcznie" – pisze "Fakt".

W marcu Marcinkiewicz poinformował, że chce uwolnienia go od obowiązku alimentacyjnego na rzecz byłej żony. Tłumaczył wówczas, że jest już na emeryturze i nie chce dłużej utrzymywać kobiety, z którą nie ma już nic wspólnego.

– Mam 65 lat, przeszedłem na emeryturę. Emerytura jest wystarczająca do tego, żebym swobodnie żył. Pani Olchowicz ma 43 lata i mimo niepełnosprawności jest już czas na to, żeby wzięła sprawy w swoje ręce i żyła po swojemu. Wzięliśmy rozwód już dawno temu, uciekłem 12 lat temu od niej. No i wystarczy po prostu – stwierdził.

Zapadł wyrok ws. alimentów Marcinkiewicza

W końcu, jak donosi "Fakt", Marcinkiewicz doczekał się pozytywnego rozstrzygnięcia. Z ustaleń tabloidu wynika, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy-Śródmieście zniósł alimenty na rzecz byłej żony Marcinkiewicza. Ostatnia rozprawa w tej sprawie odbyła się 10 czerwca. Marcinkiewicz stawił się wówczas w sądzie, zaś Izabela Olchowicz była nieobecna. Orzeczenie zostało opublikowane dopiero dziś, tj. 24 czerwca, i dopiero wtedy poznaliśmy decyzję sądu.

Wyrok w sprawie byłego premiera nie jest prawomocny. Jak jednak poinformowała w rozmowie z dziennikiem prawniczka Olchowicz, planowane jest złożenie apelacji od wyroku.

