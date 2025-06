Szczyt NATO w Hadze. Duda rozmawiał z Trumpem

"Szczyt NATO to okazja do spotkań i rozmów przywódców państw członkowskich. W Hadze prezydent Duda rozmawiał z prezydentem USA" – poinformowała Kancelaria Prezydenta we wpisie zamieszczonym na platformie X.

Do wpisu dołączono zdjęcie, na którym widać, jak Andrzej Duda i Donald Trump dyskutują na sali obrad w haskim World Forum, gdzie odbywa się posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej – najważniejszego organu decyzyjnego NATO.

Na razie nie wiadomo, o czym rozmawiali przywódcy Polski i USA.

Duda i Trump na szczycie NATO w Hadze

Oczekuje się, że na szczycie NATO zostanie zatwierdzony cel zwiększenia wydatków na obronę do 5 proc. PKB. Ma to być odpowiedź na żądania prezydenta USA Donalda Trumpa i obawy Europejczyków, że Rosja będzie stanowić rosnące zagrożenie dla ich bezpieczeństwa po inwazji na Ukrainę w 2022 r.

– Cieszę się, że wszystko zapowiada jedność Sojuszu w tej najważniejszej ostatnio, bardzo często rozważanej kwestii podniesienia wydatków na obronność. Mam nadzieję, że podejmiemy razem decyzję w tej sprawie – powiedział Andrzej Duda przed rozpoczęciem szczytu.

Podkreślił, że "druga kwestia ważna dla nas w Polsce to przedłużenie rurociągów NATO prowadzących paliwo, które dzisiaj kończą się w Europie Zachodniej na wschodnią flankę NATO, bo to jest istotne do tego, żeby zapewnić obronę".

Pomoc dla Ukrainy i wojna Izraela z Iranem

Prezydent przekazał, że środowe rozmowy będą dotyczyły również rozwoju przemysłów obronnych, a także kwestii dalszej pomocy dla Ukrainy i konfliktu na Bliskim Wschodzie między Izraelem a Iranem.

Duda uczestniczy w szczycie Sojuszu już po raz jedenasty. W spotkaniu biorą udział także przedstawiciele rządu: szef MSZ Radosław Sikorski, wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz wiceszef MON Paweł Zalewski.

W Hadze obecny jest także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, mimo że Kijów nie jest członkiem Sojuszu.

NATO liczy obecnie 32 państwa Ameryki Północnej oraz Europy, które współpracują w obszarze militarnym. Ostatnie rozszerzenie miało miejsce w marcu 2024 r., kiedy do Sojuszu przystąpiła Szwecja. Rok wcześniej do NATO przyjęto Finlandię.

