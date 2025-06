Spięcie Orbana z Zełenskim. "Z całym szacunkiem, panie prezydencie"

"Panie prezydencie, z całym szacunkiem: UE została założona w celu zapewnienia pokoju i dobrobytu swoim państwom członkowskim. Przyjęcie kraju, który jest w stanie wojny z Rosją, natychmiast wciągnęłoby UE w bezpośredni konflikt" – napisał pod postem Zełenskiego na portalu X Orban.

"Niesprawiedliwe jest oczekiwać, że jakiekolwiek państwo członkowskie podejmie takie ryzyko" – dodał węgierski premier.

twitter

Orban: Moim zadaniem jest utrzymanie Ukrainy poza NATO

Obaj politycy biorą udział w szczycie NATO w Hadze. Orban po przybyciu do Holandii stwierdził, że Sojusz "nie ma nic do roboty" na Ukrainie, bo ona nie należy do NATO. – Moim zadaniem jest utrzymanie tego stanu rzeczy – oświadczył premier Węgier.

Wyraził również opinię, że Rosja nie stanowi realnego zagrożenie dla Sojuszu, chociaż, jak podkreślił, deklaracje szczytów NATO "nieustannie o tym wspominają". W ocenie Orbana Sojusz jako całość jest o wiele silniejszy niż Federacja Rosyjska.

Dodał, że największym zagrożeniem dla Europy jest utrata konkurencyjności pod względem gospodarczym, a nie kwestie związane z bezpieczeństwem.

Szczyt w Hadze. 5 proc. PKB na obronność

Oczekuje się, że na szczycie NATO zostanie zatwierdzony cel zwiększenia wydatków na obronę do 5 proc. PKB. Ma to być odpowiedź na żądania prezydenta USA Donalda Trumpa i obawy Europejczyków, że Rosja będzie stanowić rosnące zagrożenie dla ich bezpieczeństwa po inwazji na Ukrainę w 2022 r.

W Hadze Polskę reprezentuje prezydent Andrzej Duda. W spotkaniu uczestniczą także przedstawiciele rządu: szef MSZ Radosław Sikorski, wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz wiceszef MON Paweł Zalewski.

NATO liczy obecnie 32 państwa Ameryki Północnej oraz Europy, które współpracują w obszarze militarnym. Ostatnie rozszerzenie miało miejsce w marcu 2024 r., kiedy do Sojuszu przystąpiła Szwecja. Rok wcześniej do NATO przyjęto Finlandię.

Czytaj też:

Trump ujawnia SMS-a od szefa NATO. Kluczowa decyzja