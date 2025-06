Trump ujawnia SMS-a od szefa NATO. Kluczowa decyzja

We wtorek rozpocznie się szczyt NATO w Hadze. Jak donoszą media, podczas spotkania liderzy państw Sojuszu Północnoatlantyckiego mają przedyskutować i, jak się oczekuje, zatwierdzić plan zwiększenia wydatków obronnych do poziomu 5 proc. PKB.

Nowy próg budżetowy miałby obejmować nie tylko tradycyjne wydatki wojskowe, ale także szersze inwestycje w bezpieczeństwo, w tym cyberbezpieczeństwo, odporność infrastruktury krytycznej czy wsparcie dla państw partnerskich.

Rutte do Trumpa: Odniesiesz kolejny wielki sukces

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump opublikował na platformie Truth Social wiadomość, jaką otrzymał w tej sprawie od sekretarza generalnego NATO, Marka Ruttego.

Rutte napisał, że amerykański przywódca podczas spotkania liderów państw Sojuszu Północnoatlantyckiego "odniesie kolejny wielki sukces". "Nie było łatwo, ale wszyscy podpisali się pod 5 procentami!" – napisał Rutte, odnosząc się do odsetka PKB krajów członkowskich NATO, który ma zostać przeznaczony na zbrojenia i kwestie bezpieczeństwa.

"Donaldzie, doprowadziłeś nas do naprawdę, naprawdę ważnego momentu dla Ameryki, Europy i świata. Osiągniesz coś, czego ŻADEN amerykański prezydent nie zdołał osiągnąć przez dekady. Europa zapłaci DUŻO, tak jak powinna, i to będzie twoje zwycięstwo" – zaznaczył szef NATO.

Polska za zwiększeniem wydatków na obronność

Przed wylotem do Hagi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił, że Polska poprze propozycję zwiększenia wydatków obronnych państw NATO do poziomu 5 proc. PKB. Zdaniem wicepremiera, zwlekanie z decyzją w tej sprawie zagraża bezpieczeństwu Sojuszu Północnoatlantyckiego.

– Popieramy propozycję wzrostu wydatków na obronność i uważamy, że jakiekolwiek odstępstwo od tej zasady przez którykolwiek z krajów członkowskich jest niedobrym sygnałem – powiedział Kosiniak-Kamysz. – Niespełnienie tego warunku jak możliwie najszybciej zagraża bezpieczeństwu Sojuszu – dodał.

Do szczytu odniósł się również w rozmowie z dziennikarzami, jeszcze przed wylotem do Hagi, prezydent Andrzej Duda. Głowa państwa zwróciła uwagę na wyzwania, jakie stoją przed NATO w obliczy zagrożeń.

– Przede wszystkim najważniejsze jest to, aby sojusz był jednością. Przed nami ważne postanowienia, ja mam nadzieję, że ten szczyt NATO, haski, również będzie szczytem historycznym, moim ostatnim jako Prezydenta Rzeczypospolitej, ale mam nadzieję, że przejdzie do historii właśnie poprzez kolektywną decyzję państw członkowskich, aliantów, o podniesieniu w państwach minimalnego progu wydatków na obronność, to jest niezwykle ważne – mówił Andrzej Duda.

– Apeluję do naszych parlamentarzystów o przyjęcie mojej propozycji wprowadzenia do Konstytucji minimalnego progu 4 proc. PKB jako minimalnego poziomu wydatków na obronność rocznie, ponieważ taka jest dzisiaj konieczność, a tylko wpisanie do Konstytucji zagwarantuje odpowiednią większość tak, by pochopnie ten poziom wydatków nie został obniżony na skutek jakichś perturbacji politycznych, które zawsze mogą się wydarzyć – zaznaczyła głowa państwa.

