Apel prezydenta do polityków. Chodzi o bezpieczeństwo

We wtorek rozpocznie się szczyt NATO w Hadze. Jak donoszą media, podczas spotkania liderzy państw Sojuszu Północnoatlantyckiego mają przedyskutować i, jak się oczekuje, zatwierdzić plan zwiększenia wydatków obronnych do poziomu 5 proc. PKB.

Nowy próg budżetowy miałby obejmować nie tylko tradycyjne wydatki wojskowe, ale także szersze inwestycje w bezpieczeństwo, w tym cyberbezpieczeństwo, odporność infrastruktury krytycznej czy wsparcie dla państw partnerskich.

Prezydent Duda: Mówię o tym z dumą

Do szczytu NATO odniósł się w rozmowie z dziennikarzami, jeszcze przed wylotem do Hagi, prezydent Andrzej Duda.

– Dla mnie to już 11. szczyt od 2016 roku, od szczytu NATO w Warszawie, historycznego, który ustanowił obecność NATO-wską na wschodniej flance (…). Przez te wszystkie lata cały czas pracowaliśmy nad umocnieniem bezpieczeństwa – powiedziała głowa państwa, cytowana przez portal 300polityka.pl.

– Z dumą mówię o tym, że my w Polsce spokojnie i konsekwentnie cały czas podnosiliśmy wydatki na obronność i realizowaliśmy plan modernizacji naszej armii. On bardzo przyśpieszył w 2022 roku w związku z rosyjską agresją na Ukrainę, jest realizowany skutecznie i dzisiaj jesteśmy tym państwem w Sojuszu Północnoatlantyckim, które na obronność w stosunku do swojego PKB wydaje najwięcej, tj. 4,7 proc. – podkreślał prezydent.

Andrzej Duda podkreślił, że polska delegacja jedzie na szczyt NATO „z dumą i z podniesioną głową, bo śmiało możemy mówić, i tak zresztą mówią o nas, że dzisiaj jesteśmy tutaj jednym z tych państw, które umacniają bezpieczeństwo, że dzisiaj jesteśmy tym państwem także, które niesie bezpieczeństwo”.

Apel głowy państwa do parlamentarzystów

Prezydent zwrócił uwagę na wyzwania, jakie stoją przed NATO w obliczu zagrożeń.

– Przede wszystkim najważniejsze jest to, aby sojusz był jednością. Przed nami ważne postanowienia, ja mam nadzieję, że ten szczyt NATO, haski, również będzie szczytem historycznym, moim ostatnim jako Prezydenta Rzeczypospolitej, ale mam nadzieję, że przejdzie do historii właśnie poprzez kolektywną decyzję państw członkowskich, aliantów, o podniesieniu w państwach minimalnego progu wydatków na obronność, to jest niezwykle ważne – mówił Andrzej Duda.

– Apeluję do naszych parlamentarzystów o przyjęcie mojej propozycji wprowadzenia do Konstytucji minimalnego progu 4 proc. PKB jako minimalnego poziomu wydatków na obronność rocznie, ponieważ taka jest dzisiaj konieczność, a tylko wpisanie do Konstytucji zagwarantuje odpowiednią większość tak, by pochopnie ten poziom wydatków nie został obniżony na skutek jakichś perturbacji politycznych, które zawsze mogą się wydarzyć – zaznaczyła głowa państwa.

