Znany poseł PiS przeszedł zawał. "Mam nadzieję na szybki powrót"

O problemach zdrowotnych Suskiego poinformował portal Blask Online. Z informacji serwisu wynika, że obecnie stan zdrowia posła jest stabilny. – Mam nadzieję na szybki powrót do pracy – przekazał Marek Suski.

Poseł PiS wyraża wielką wdzięczność dla medyków, którzy przyszli mu z pomocą. – Bardzo dziękuję personelowi szpitala w Grójcu i Radomiu za profesjonalne i bardzo sympatyczne zajęcie się moim zdrowiem – mówi. Marek Suski ma 67 lat. Posłem po raz pierwszy został w 2001 roku.

NFZ pozbawia pieniędzy szpital, w którym leczył się Kaczyński

Oddział kardiochirurgii szpitala, do którego jakiś czas temu trafił Jarosław Kaczyński, nie dostał środków od NFZ. Chodzi o Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie. Oddziałowi kardiochirurgii NFZ nie przyznał kontraktu w wysokości 12 milionów złotych, o który wnioskowano. Kierownik oddziału, profesor Michał Zembala, zrezygnował z pracy.

– Przez rok stworzyliśmy oddział kardiochirurgii, wykonujemy już jakieś zabiegi, za które NFZ nie płaci, zadłużamy się coraz bardziej. Ale zadłużamy się poprzez to, że chcemy leczyć pacjentów województwa lubelskiego – poinformował marszałek Jarosław Stawiarski w rozmowie z Wirtualną Polską. – Nie wiem, za co jesteśmy karani. Czy za to, że jest jakieś tajemne lobby polityczno-zdrowotne gdzieś w Polsce? – pyta, nie kryjąc zdziwienia.

NFZ przekonuje, że nowy oddział kardiochirurgii nie jest potrzebny w Lublinie, a w planie na ten rok nie ma środków na ten cel. Fundusze na realizację leczenia kardiochirurgicznego dostają już Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie i Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. – Co więcej, czas oczekiwania na przyjęcie do oddziału na realizację wysokospecjalistycznych procedur jest poniżej średnich wartości w kraju – poinformowała rzeczniczka lubelskiego oddziału NFZ Małgorzata Bartoszek w rozmowie z WP.

