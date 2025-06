Szpital, w którym leczył się Jarosław Kaczyński, pozbawiony pieniędzy

Chodzi o Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie. Oddziałowi kardiochirurgii NFZ nie przyznał kontraktu w wysokości 12 milionów złotych, o który wnioskowano. Kierownik oddziału, profesor Michał Zembala, zrezygnował z pracy.

– Przez rok stworzyliśmy oddział kardiochirurgii, wykonujemy już jakieś zabiegi, za które NFZ nie płaci, zadłużamy się coraz bardziej. Ale zadłużamy się poprzez to, że chcemy leczyć pacjentów województwa lubelskiego – poinformował marszałek Jarosław Stawiarski w rozmowie z Wirtualną Polską. – Nie wiem, za co jesteśmy karani. Czy za to, że jest jakieś tajemne lobby polityczno-zdrowotne gdzieś w Polsce? – pyta, nie kryjąc zdziwienia.

NFZ przekonuje, że nowy oddział kardiochirurgii nie jest potrzebny w Lublinie, a w planie na ten rok nie ma środków na ten cel. Fundusze na realizację leczenia kardiochirurgicznego dostają już Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie i Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. – Co więcej, czas oczekiwania na przyjęcie do oddziału na realizację wysokospecjalistycznych procedur jest poniżej średnich wartości w kraju – poinformowała rzeczniczka lubelskiego oddziału NFZ Małgorzata Bartoszek w rozmowie z WP.

Kaczyński w lublińskim szpitalu

W lutym na oddział kardiochirurgii tej placówki trafił prezes PiS Jarosław Kaczyński. Chodziło o rutynowe badania. Polityk został zarejestrowany "jako pacjent NN", czyli osoba o nieustalonej tożsamości. Dlaczego tak się stało? Dyrektor szpitala Piotra Mateja wyjaśniał, że doszło do tego "pod wpływem emocji ze strony personelu szpitala".

Prezes PiS miał zostać ulokowany w jednoosobowej sali na pierwszym piętrze, która była odizolowana od pozostałej części budynku. Według ustaleń "Gazety Wyborczej" zamknięto część szpitalnego korytarza. Przed wyjazdem na Węgry w szpitalu leczył się również poseł PiS Marcin Romanowski.

