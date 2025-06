Przyszłość PiS. "Wielu członków partii nie wyobraża sobie innego prezesa"

28 czerwca odbędzie się kongres Prawa i Sprawiedliwości, na którym wyłonione zostanie kierownictwo partii. Wobec wygranej Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich scenariusz zmiany na stanowisku prezesa PiS wydaje się niemal zupełnie nieprawdopodobny. Politycy PiS chcieliby, aby Jarosław Kaczyński pozostał liderem formacji przynajmniej do wyborów parlamentarnych w 2027 r.

Struktury PiS w Szczecinie zwróciły się z apelem do Kaczyńskiego, aby pozostał na swojej funkcji. "Zjazd Okręgowy PiS w Szczecinie podjął uchwałę w sprawie wyboru prezesa PiS podczas najbliższego Kongresu naszej partii 28 czerwca br. Delegaci w okręgu 41 zwrócili się z prośbą do prezesa Jarosława Kaczyńskiego, aby kandydował na kolejną kadencję szefa PiS" – poinformował 7 czerwca na platformie X eurodeputowany i szef szczecińskich struktur PiS Joachim Brudziński.

"Bez problemu uzyska reelekcję"

– Nie mam upoważnienia, żeby ogłaszać to w imieniu prezesa Jarosława Kaczyńskiego, ale on sam mówił już wiele miesięcy temu, że będzie ubiegać się o kolejną kadencję. Jestem przekonany – a to przekonanie wynika m.in. z rozmów z ulicy Nowogrodzkiej – że pan Jarosław Kaczyński będzie startować w wyborach na kongresie 28 czerwca. Biorąc pod uwagę nastroje w partii, moje rozmowy z kolegami i koleżankami, jestem przekonany, że bez żadnego problemu uzyska reelekcję – oznajmił europoseł Prawa i Sprawiedliwości Adam Bielan w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

Polityk podkreślił, że kongres będzie stanowił podsumowanie tego, co wydarzyło się w ciągu ostatnich czterech lat, a także nakreśli plany na przyszłość. Jak zaznaczył, Prawo i Sprawiedliwość "zaczyna już myśleć o strategii" na wybory parlamentarne, które – zgodnie z kalendarzem wyborczym – odbędą się w 2027 r. Bielan zauważył także, że partia "musi być gotowa" na wybory przedterminowe. – Partia potrzebuje silnego lidera, który poprowadzi ją do kolejnego zwycięstwa wyborczego. Wielu członków PiS nie wyobraża sobie dziś innego prezesa – mówił.

