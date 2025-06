Członkowie PiS "zwrócili się z prośbą" do Kaczyńskiego. Chodzi o kongres partii

28 czerwca odbędzie się kongres Prawa i Sprawiedliwości, na którym wyłonione zostanie kierownictwo partii. Pojawiły się spekulacje, czy podczas wydarzenia Jarosław Kaczyński zdecyduje się przekazać stery w partii. Wszystko wskazuje jednak, że to jeszcze nie ten moment. Jak bowiem poinformowała Wirtualna Polska, zarząd PiS planuje zaapelować do Kaczyńskiego, aby ten nie ustępował z funkcji prezesa. Przy takim stanowisku polityków ugrupowania ma utwierdzać kolejny sukces wyborczy – zwycięstwo popieranego przez PiS prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich.

Politycy PiS chcieliby, aby Kaczyński pozostał w partii przynajmniej do wyborów parlamentarnych w 2027 r. – Kaczyński zniósł to, że go Tusk odsunął od władzy. Ustał to, jak cała partia. Teraz wygrał prezydenturę. Za dwa lata chce stoczyć być może ostatni swój bój i pogonić "rudego". Po tym – może – odda partię. To znaczy funkcję prezesa, bo partii nie odda nigdy. To jego życie – powiedział rozmówca WP z Prawa i Sprawiedliwości.

Zmiany mają zajść w kierownictwie partii. Według nieoficjalnych doniesień, na awans może liczyć były minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Chodzi o stanowisko wiceprezesa PiS. Były szef MEiN jest dziś uznawany za jednego z czołowych liderów formacji.

Członkowie PiS z odezwą do Kaczyńskiego

Regionalne struktury PiS zwróciły się z apelem do Jarosława Kaczyńskiego, aby pozostał na swojej funkcji. "Zjazd Okręgowy PiS w Szczecinie podjął uchwałę w sprawie wyboru prezesa PiS podczas najbliższego Kongresu naszej partii 28 czerwca br. Delegaci w okręgu 41 zwrócili się z prośbą do prezesa Jarosława Kaczyńskiego, aby kandydował na kolejną kadencję szefa PiS" – poinformował w sobotę na platformie X Joachim Brudziński.

"Wyrażając głęboki szacunek i i uznanie dla dotychczasowego przywódca Pana Prezesa Jarosława Kaczyńskiego, a także kierując się poczuciem odpowiedzialności za przyszłość naszej formacji politycznej i dobra Rzeczypospolitej Polskiej, niniejszym podejmujemy uchwałę następującej treści: Zarząd Okręgowy nr 41 Prawa i Sprawiedliwości zwraca się z prośbą i nadzieją, aby kandydatem na Prezesa Prawa i Sprawiedliwości podczas Kongresu (...) był Pan Prezes Jarosław Kaczyński. W naszej głębokiej ocenie, Jarosław Kaczyński, jako współtwórca i niekwestionowany lider naszej partii, jest gwarantem jedności, ciągłości ideowej oraz determinacji w realizacji programu, który służy suwerenności i rozwojowi Polski, sprawiedliwości społecznej i umacnianiu tożsamości narodowej" – czytamy w uchwale.

twitterCzytaj też:

"PiS zachowuje się jak Rosja". Ostre słowa Mentzena